Какие новинки посмотреть дома

Супруги стали популярными, исполняя каверы, вещи со свалки ищут свой рай, юная аристократка гадает, как убийство связано с часами, а двое давних друзей переосмысляют свои отношения в путешествиях. Прячемся от морозов и смотрим новинки кино вместе с "Омск Здесь".

© кадр из фильма «Мелодия их мечты»

Мелодия их мечты (18+)

Режиссёр: Крэйг Брюэр

Время: 2 часа 12 минут

О чём фильм. Клер (Кейт Хадсон) и Майк (Хью Джекман) из Милуоки уже давно не молоды, но всё ещё способны мечтать. Клер больше не хочет быть простым парикмахером, её тянет на сцену, а Майк хочет дарить людям веселье и музыку. Они начинают выступать как дуэт под псевдонимом "Молния и гром", исполняя каверы на песни Нила Даймонда. Музыкантам предстоит понять, что свою истинную любовь можно встретить в любом возрасте, а также столкнуться с потерями, разочарованиями и испытаниями, чтобы заслужить признание и право на счастье.

Что интересного. В основу фильма в стиле рок-н-ролл легла реальная история успеха супружеской пары Клер и Майка Сардины, которая выступала под псевдонимом "Молния и гром". Популярность пришла к ним в 2008 году. После просмотра документального фильма о звёздных супругах Крэйг Брюэр загорелся идеей снять художественный фильм о том, как эти двое не только исполнили свою мечту стать артистами, но и полюбили друг друга. Кстати, в картине появляется и сама Клер Сардина в эпизодической роли. Но производство музыкального байопика не обошлось без семейного скандала. Сын Майка Сардины был крайне огорчён, что его не показали в фильме, поэтому раскритиковал его и заявил о фактических неточностях в сценарии.

Кому не понравится. Вряд ли вы досидите до конца картины, если музыкальные фильмы оставляют вас равнодушными. И хоть Хью Джекман и Кейт Хадсон уже не первой свежести, они всё ещё могут удивить яркими образами - штанами клёш, рубахами с широким вырезом, обилием пайеток и мюзикловыми голосами. Но, если вы хотите запомнить их молодыми секс-символами 2000-х, то не включайте фильм. Вдруг вам тяжело смириться с тем, что кумиры тоже стареют и совсем не стесняются этого.

На выброс (18+)

Режиссёр: Константин Бронзит

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 24 минуты

О чём фильм. Модный галстук Мак привык к роскошной жизни. С шеи своего владельца он любовался на безупречные особняки и люксовые автомобили. И каково же было его недоумение, когда однажды он оказался на свалке. Там он знакомится с вазочкой, баллоном освежителя воздуха, ботинком, к подошве которого приклеилась жвачка, и катушкой ниток. Считая, что оказался здесь по ошибке, галстук подбивает своих собратьев по несчастью отправиться в путешествие. Мак мечтает вернуться к своей изысканной жизни, а другие "потеряшки" намерены найти место, где они вновь могут стать нужными.

Что интересного. Двухкратный номинант на "Оскар" Константин Бронзит, подаривший нам танцы коня Юлия в мультфильме "Алёша Попович и Тугарин Змей" (12+) и вернувший Лунтику маму в мультфильме "Лунтик. Возвращение домой" (0+), решил поговорить со зрителем о проблеме нужности кого-то или чего-то в нашей жизни. Как мы справляемся с тем, что перестаём быть важны для кого-то, как пережить боль от того, что тебя бросили? Ответы на эти вопросы пытаются отыскать герои российско-канадской мультипликации с мрачным юмором "На выброс". Это анимационное роуд-муви, а песни для него были написаны композиторами Мариной Ландой и Сергеем Васильевым, которые работали над композициями для сериала "Смешарики" (0+).

Кому не понравится. Мультфильм будет тяжело воспринимать тем, кто привык к проработанной диснеевской детализации в анимации. Если для вас внешняя картинка важнее сюжетного наполнения, то вряд ли вам понравится "На выброс". И стоит всё же обратить внимание на возрастной рейтинг фильма, если вы собрались посмотреть его с ребёнком.

Тайна семи циферблатов (18+)

Режиссёр: Крис Суини

Время: 3 серии

О чём фильм. Англия, 1925 год. На утро после семейного торжества гости загородного поместья Чимниз обнаруживают тело молодого мужчины, вокруг которого расставлены семь будильников. Полиция бездействует, пока инспектор Баттл (Мартин Фриман) сосредоточен на осмотре места преступления. Тогда молодая аристократка Айлин Брент (Миа Маккенна-Брюс) решает провести собственное расследование. Распутывая загадку с будильниками девушка, она выходит на след тайного общества "Семь циферблатов". И теперь её собственная жизнь в опасности.

Что интересного. Литературной основой для мини-сериала послужил одноимённый роман Агаты Кристи 1929 года, написанный в традициях шпионского триллера. Поместье Чимниз фигурировало и в более ранних произведениях писательницы. За производство сериала взялась компания, основанная исполнительным продюсером сериала "Корона" (18+) Сьюзанн Маки. За экранизацию романа Агаты Кристи кинематографисты взялись, чтобы продемонстрировать высокий уровень постановочной культуры. Исполнительница главной роли в сериале - восходящая звезда Миа Маккенна-Брюс - заявила, что её героиня является ярким примером самостоятельной женщины, которая берется за расследование сложного дела в одиночку. Это делает её персонажем, опередившим своё время. На ведущей роли в сериале можно увидеть Хелену Бонем Картер.

Кому не понравится. Сама Агата Кристи считала роман "Тайна семи циферблатов" лёгким писательским опытом. При его создании она решила отойти от привычных ей детективных головоломок. Тем, кто привык, что Кристи - это гарант качественного детектива, может быть неприятно удивлён тем, что в сериале акцент сделан на динамике и эмоциях, а не на загадках и сыскном таланте главных героев.

Отпуск на двоих (18+)

Режиссёр: Бретт Хейли

Время: 1 час 57 минут

О чём фильм. Поппи (Эмили Бейдер) и Алекс (Том Блайт) давно дружат. Она - энергичная и любознательная, ей нравится исследовать новые края и знакомиться с интересными людьми, а он ценит тишину и рутину повседневности. Девушка и парень живут далеко друг от друга, но каждое лето они встречаются, чтобы провести отпуск вместе. Постепенно обоим становится ясно, что дружба уже не помещается в старые рамки.

Что интересного. Мелодрама, исследующая тонкую грань между дружбой и любовью, основана на одноимённом романе Эмили Генри. Сама писательница тоже появляется в фильме - она сидит рядом с главной героиней на сцене свадьбы. А финальная сцена картины полностью воссоздаёт обложку книги. Фильм снимали в локациях Нового Орлеана в Луизиане США и в испанской Каталонии.

Кому не понравится. Фильм не понравится тем, кто верит в дружбу между мужчиной и женщиной и считает, что большинство фильмов заставляют людей разувериться в этом. Ведь мозг романтика заточен на то, что если парень и девушка рядом - это непременно больше, чем просто хорошее отношение друг к другу. Так что, если вы не хотите тратить время на очередную мелодраму, которая закончится предсказуемо, то и не стоит смотреть фильм.