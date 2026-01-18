Объявлены лауреаты премии Европейской киноакадемии

17 января состоялась церемония вручения пристижной премии Европейской киноакадемии (European Film Awards). Триумфатором европейского «Оскара» стала драма «Сентиментальная ценность».

© кадр из фильма «Сентиментальная ценность»

Так, картина получила шесть наград, включая категорию «лучший фильм». Статуэтку также вручили звездам ленты Стеллану Скарсгарду и Ренате Реинсве. Кроме того, «Сентиментальная ценность» удостоена награды за «лучший сценарий», «лучшую музыку» и «лучшего режиссёра».

Лауреаты премии European Film Awards

Лучший фильм — «Сентиментальная ценность»

Лучший сценарист — Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

Лучший оператор — Мауро Эрсе («Сират»)

Лучший композитор - Ханя Рани («Сентиментальная ценность»)

Лучший художник-постановщик - Лаиа Атека («Сират»)

Лучший актёр — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Лучшая актриса — Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

Лучший режиссёр — Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

Лучший мультфильм — «Арко».

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру.