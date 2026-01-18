Качество нового «Аватара» в кинотеатрах разочаровало россиян

Россияне пожаловались на плохое качество пиратских копий нового фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», который показывают в отечественных кинотеатрах. Зрители сетуют на плохие картинку и звук. При этом сам режиссер в рамках официального проката предъявлял много технических требований к кинотеатрам. Между тем, в индустрии считают, что сборы «Аватара-3» в России будут большими, но посчитать их будет сложно.

© nsn.fm

РОССИЯНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПИРАТСКОГО «АВАТАРА»

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что в некоторых кинотеатрах в России показывают некачественную пиратскую копию фильма «Аватар: Пламя и пепел». По данным источника, это не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, улучшенная нейросетями, из-за чего уровень звука и картинки существенно падает.

«Первые 30 минут была блеклая картинка. Потом подумал, что привык, и перестал замечать», - пожаловался в Сети один из посетителей сеанса пиратского фильма.

Многие зрители также говорили о том, что мечтали посмотреть нового «Аватара» на большом экране в отличном качестве, но в итоге получили пиратскую версию, которая уже давно доступна для просмотра в интернете.

При этом плохое качество ленты в российских кинотеатрах объясняется тем, что компания, обычно поставляющая копии фильмов в высоком качестве, не работала с этим релизом из своих соображений.

Главный редактор издания «Сinemaplex» Рифат Фазлыев объяснил НСН, что нюанс неофициального проката в том, что кинотеатры самостоятельно должны изучать качество копий, которые намерены представить зрителю.

«Учитывая, что "Аватар" идет в альтернативном прокате, у тех, кто работает с копиями, есть высокий риск на не самую качественную копию. Официальный прокат — серьезный подход: копия проверяется в Госфильмофонде, для получения прокатного удостоверения фильм поступает в Минкультуры. В случае с неофициальным прокатом проверка и отсмотр ложатся на плечи кинотеатров. С официальным прокатом есть одна компания, все представители индустрии знают, к кому обратиться за копией. В случае с неофициальными показами можно столкнуться с мошенниками. К сожалению, поставщиков подобного контента достаточно большое количество. Отследить их достаточно сложно, потому что нет официальных представителей. Все это достаточно рискованное мероприятие», - заявил он.

В свою очередь главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина считает, что на качество нового «Аватара» в российских кинотеатрах в том числе повлияло решение Ассоциации владельцев кинотеатров отложить премьеру фильма в России на новогодних праздниках.

«С 2022 года мы существуем в пространстве официального пиратства, потому что все о нем знают, но при этом это все равно остается нелегальным. Это не разовая история. Первый громкий прецедент произошел еще в 2023-м, когда в Америке случился "Барбигеймер", и все прекрасно понимали, что это два участника наградного сезона, благодаря сведениям из анонимных источников. Тогда на пиратские копии в России обратили внимание сами студии. Для них было очень важным соблюдение всех правил, максимальная чистота и прозрачность. "Барби" и "Оппенгеймер" в пиратский российский прокат вышли заметно позже, чем в официальный американский. Хотя разумеется, копии были», - сказала она изданию «Коммерсантъ».

Известно, что стоимость билета на сеанс «Аватара-3» варьируется от 600 рублей до 3 тысяч рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы, пиратская копия фильма Джеймса Кэмерона за три дня проката уже собрала 73,5 млн рублей.

Лента вышла в неофициальный прокат в России 15 января, лишь после новогодних праздников, которые запомнились сразу тремя «сказочными миллиардерами». Отмечается, что показ «Аватара-3» в России специально «подвинули», чтобы «не мешать» российским премьерам на зимних каникулах.

КАЧЕСТВО ОТ КЭМЕРОНА

При этом известно, что сам режиссер предъявлял высокие требования к показу третьего «Аватара» в официальном прокате в мире. Так, СМИ писали, что Джеймс Кэмерон настаивал на идеальной настройке оборудования в кинотеатрах, чтобы зрители смогли полностью погрузиться в мир франшизы. В своих инструкциях он уделил особое внимание акустике, освещению и кадрированию.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН объяснил, что кинотеатры всегда стараются выполнять технические требования создателей фильмов по звуку и изображению для проката, тем более для таких великих режиссеров, как Кэмерон.

«Фильмы в кинотеатрах показываются с ориентиром на то, что присылают в рамках технических требований производители, режиссер. Когда это делается. Если таких специальных установок и рекомендаций нет, то все работают по стандартным настройкам по звуку. Но если возможности воспроизвести в таких условиях нет, то кинотеатрам ничего не будет. У какого-то кинотеатра, допустим, нет технической возможности для показа в соответствии с требованиями режиссера, но у большинства — она есть. Кинотеатры стараются идти навстречу и соблюсти все параметры, которые режиссер выдвинул в рамках своего видения и того, как он подготовил фильм к прокату. Но, как правило, все эти требования приходят редко. В случае таких великих деятелей современного кинематографа, как Джеймс Кэмерон или Кристофер Нолан, кинотеатры естественно стараются соблюсти все и по картинке, и по звуку», - заметил он.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «АВАТАРА-3» В РОССИИ?

Мировая премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел» состоялась 19 декабря 2025 года. Он стал самым длинным во франшизе Джеймса Кэмерона. Третья часть продолжает историю семьи Джейка Салли на планете Пандора и знакомит с новыми племенами на'ви. Впервые зрители увидят «злых» представителей синей расы.

«Аватар-3» вошел в ТОП-6 кассовых фильмов 2025 года в мире за две недели после начала проката. При этом к 12 января 2026 года сборы фильма достигли отметки в $ 1,25 млрд. Так, он вошел в тройку самых кассовых фильмов прошлого года, уступив лишь «Зверополису-2» и китайскому хиту «Нэчжа побеждает Царя драконов».

Однако издание «Bloomberg» писало, что сборы третьего «Аватара» не оправдали ожиданий компании «Walt Disney», так как ленте прогнозировали сборы $90 млн в первый уикенд. Тогда картина собрала в США и Канаде $88 млн.

Между тем, главный редактор издания «Сinemaplex» Рифат Фазлыев считает, что новый «Аватар» может собрать в России достойную кассу, но, по его словам, подсчитать сборы ленты при неофициальном прокате будет затруднительно.

«Параллельно с "Аватаром" в формате председансового обслуживания будут идти другие зарубежные новинки. Предположу, что будет достаточно хорошая касса. Фильм "Аватар-3" не рекламировали в российских кинотеатрах и СМИ. Тем не менее зритель интересуется релизом, соответственно, придет. "Марти Великолепный", который вышел в России в официальный прокат, — слишком артовый проект, который, к сожалению, слабо известен российским зрителям, разве что кинокритикам. Не думаю, что у него будут фантастические результаты. Прямой конкуренции с "Аватаром" нет», - заметил он в разговоре с НСН .

Премьера первого «Аватара» состоялась в декабре 2009 года. Сага повествует о бывшем морском пехотинце, который заменяет своего погибшего брата как оператор «аватара» — искусственно выращенного гибрида человека и инопланетного существа. В ленте он попадает на спутник Пандора вымышленной планеты, населенный синими существами.

По данным на 2024 год, кассовые сборы картины составили более $2,9 млрд. «Аватар» стал первым фильмом в истории кинематографа, собравшим $2 млрд. Вторая часть «Аватар: Путь воды» заработала в мировом прокате $ 2,3 млрд.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что «Аватар» — это настолько специфическая кинопродукция, что предсказать будущее третьей части саги в прокате практически нереально: это может быть как суперуспех, так и провал.