Трейлер третьего сезона «Эйфории» набрал 100 млн просмотров за два дня

Компания Warner Bros. Discovery раскрыла статистику первого трейлера третьего сезона популярного сериала «Эйфория». За два дня количество просмтров ролика достигло 100 млн.

По данным корпорации, такой результат — рекордный для проектов стримингового сервиса HBO Max. Ранее сообщалось о рекорде трейлера второго сезона шоу «Одни из нас» — он набрал 158 млн просмотров, но за три дня. В 2019 году трейлер финального сезона «Игры престолов» также добился высоких рещзультатов — 81 млн просмотров за день.

Сюжет третьего сезона «Эйфории» развернётся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героини Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого проект был на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.