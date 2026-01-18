Боевик «Нормал» с Бобом Оденкерком выйдет в России

Локализованный трейлер и новую дату выхода в российский прокат фильма «Нормал» (Normal) обнародовала 16 января 2026 года кинокомпания «Парадиз». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в криминальном боевике режиссера Бена Уитли исполнили Боб Оденкёрк (который также написал сценарий вместе с Дереком Колстадом и выступил в качестве сопродюсера), Лена Хиди, Генри Уинклер, Брендан Флетчер, Саммер Х.Хауэлл, Джессика Маклауд, Дэвид Браун, Питер Синкода и другие.

Уиллис (Оденкёрк) приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа, - сообщается в синопсисе. - Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Уиллис обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию.

В российский прокат «Нормал» выйдет 16 апреля – одновременно с мировым.