Фильм «28 лет спустя: Храм костей» стартовал хуже прошлой части

По итогам первых выходных, зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм костей» собрал $ 13 млн в прокате США. Картина занимает вторую строчку в местных чартах, уступая «Аватару 3: Пламя и пепел».

Лента стартовала куда ниже прогнозов — ей предрекали $ 20 млн за первый уикенд в США. Хоррор также дебютировал значительно слабее, чем предыдущая часть «28 лет спустя» 2025 года, которая заработала около $ 30 млн за выходные. При этом у «Храма костей» самый большой бюджет во франшизе — $ 63 млн.

Причиной низкого старта специалисты называют слишком маленький перерыв между частями. Прошлая картина серии, под названием «28 лет спустя», вышла всего лишь семь месяцев назад. При этом «Храм костей» стал самой высокооценённой частью во франшизе: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 93% свежести от критиков и 89% от зрителей.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.