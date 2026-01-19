Стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов»

Сегодня на HBO Max начал выходить сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов». Всего будет шесть серий, пока вышла первая.

© кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Дунка сыграл Питер Клэффи, а роль Эгга исполнил Декстер Сол Анселл. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала, оно выйдет в 2027 году.