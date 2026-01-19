Стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов»
Сегодня на HBO Max начал выходить сериал «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов». Всего будет шесть серий, пока вышла первая.
«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».
Дунка сыграл Питер Клэффи, а роль Эгга исполнил Декстер Сол Анселл. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала, оно выйдет в 2027 году.