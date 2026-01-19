«Чебурашка 2» третью неделю подряд возглавляет кинопрокат России за уикенд
По данным Kinobusiness, вторая часть «Чебурашки» третью неделю подряд становится лидером кинопроката России. За минувшие выходные семейная комедия собрала 345 млн рублей.
На втором месте по сборам оказалась «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред, которой покорились 167,5 млн рублей. Следом идёт «Простоквашино» (131,5 млн рублей) и «Буратино» со сборами в 123,9 млн рублей за уикенд. Четвёртая строчка принадлежит «Марти Великолепному» — фильм собрал 73 млн рублей.
«Чебурашка 2» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.