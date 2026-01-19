В России вырос спрос на короткие сериалы

Рынок коротких сериалов в России вырос в четыре раза говорится в исследовании Yota. Самым популярным форматом стали микродрамы: среднее время просмотра такого контента увеличилось в 2,3 раза.

© кадр из сериала «Камбэк»

Рост интереса к коротким сериалам подтверждают и участники рынка. По словам сооснователя сервиса Короче Антона Карпушкина, тренд связан с сокращением концентрации внимания и, как следствие, с изменением привычек пользователей. За последние годы время удержания внимания перед экраном сократилось до 47 секунд и продолжает снижаться, отмечает эксперт.

На фоне этих изменений индустрия развлечений начала активно развивать короткие вертикальные сериалы, рассчитанные на просмотр со смартфонов. Формат появился в Азии, затем распространился в США и Европе, а теперь развивается в России.

Хронометраж сезона микросериала сопоставим с полнометражным фильмом, однако сюжет подается в виде коротких эпизодов длительностью от одной до нескольких минут. Такой контент удобно смотреть в транспорте, в очереди или во время рабочих перерывов.

В Короче прогнозируют дальнейший рост рынка коротких сериалов. Темп жизни продолжает ускоряться, и у зрителей остается всё меньше времени на длинные форматы, говорит второй сооснователь сервиса Артур Магасумов.

Эксперт также ожидает роста интереса к другим жанрам, в том числе к микрокомедиям. В Северной Америке этот сегмент уже активно развивается: около 50% зрителей выбирают короткие юмористические форматы. По прогнозу Магасумова, аналогичный тренд формируется и на российском рынке.