Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Один из режиссеров знаменитого мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет. Об этом написало издание Variety со ссылкой на его друга и кинопродюсера Дэйва Боссерта.

"Я глубоко опечален новостями о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в свой следующий путь", - подчеркнул Боссерт.

Он добавил, что Роджер был необычайно одаренным художником и режиссером, а также настоящим столпом возрождения студии Disney.

О причинах его смерти ничего не сообщается.

Аллерс был режиссером, сценаристом и художником. Его режиссерским дебютом стал мультфильм "Король лев" 1994 года, который собрал в мировом прокате более 770 миллионов долларов.

Он также принимал участие в написании сценариев для таких мультфильмов, как "Аладдин", "Похождения императора", "Братец медвежонок".