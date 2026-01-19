Netflix приобрел эксклюзивные права на показ фильмов Sony

Netflix и Sony Pictures Entertainment заключили глобальное эксклюзивное соглашение. Полнометражные фильмы Sony будут транслироваться на Netflix по всему миру после их показа в кинотеатрах. Ранее картины выходили на стриминговом сервисе примерно через 100 дней после их премьеры в кинотеатрах. Об этом сообщила пресс-служба Netflix.

Соглашение об эксклюзивных глобальных правах будет действовать с 2027 по 2032 год. Это дополнение к предыдущему договору сторон, действовавшему с 2022 года, который распространялся на США, Германию и Юго-Восточную Азию. Новые условия вступят в силу позднее в этом году по мере того, как будут становиться доступными права в отношении отдельных территорий. Глобальный охват стриминговый сервис получит к началу 2029 года.

Пользователи, в частности, смогут увидеть на Netflix фильмы «Человек-паук: За пределами вселенных», «Легенда о Зельде», биографические фильмы о The Beatles от Сэма Мендеса, а также киноленты «Соловей» и «Бутоны».