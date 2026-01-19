Деревянный ангел: каким получился фильм «Буратино»

Самая громкая новогодняя премьера — экранизация «Золотого ключика, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого. Как известно, бокс-офис от картины Игоря Волошина «Буратино» уже перекрыл все рекорды — по данным на 11 января 2026 года, общие сборы фильма, вышедшего в прокат 1 января, составили 2 005 772 717 рублей.

© «Буратино», 2026 год

Кино оказалось ни на что не похоже: ни на чисто «детское», ни на чисто «взрослое». Похоже, Волошин открыл новый жанр: детское драмеди. Ведь, с одной стороны, фильм наследует музыкальную палитру известного советского телефильма Леонида Нечаева — звучат знакомые песни Алексея Рыбникова в новой аранжировке. А с другой — предлагает радикально переосмысленный сюжет и свою оригинальную визуальную эстетику.

Картина с первых кадров отходит от канонической сказки, превращая ее в многослойную притчу о принятии, одиночестве и поиске идентичности. А ключевой мотив — совсем не приключения шаловливого деревянного мальчика, а драма бедного папы Карло (неожиданный Александр Яценко), который через золотой ключик получает необычного «сына», которого он искренне любит, но сталкивается с непониманием общества.

Мир этого музыкального фильма совершенно неожиданно сочетает элементы фэнтези и социальной сатиры. Некоторые кадры вполне подошли бы к экранизации, скажем, «Отверженных» Гюго — мрачные и многозначительные. В свободной версии Волошина черепаха Тортилла (лукавая Светлана Немоляева) превращается в царственную волшебницу на подводной лодке. Вместо волшебного сверчка на сцену выступает дерзкая троица говорящих тараканов (кстати, одного из них озвучил Николай Дроздов). Именно эта сомнительная троица и становится реальным катализатором сюжета. Ведь тараканам ничего не стоит оказаться в карманах главных героев, особенно у Буратино. Произошла и трансформация знаменитой «комнаты желаний» за очагом. Там теперь вместо кукольного театра мы видим блистающий мир в духе «Сталкера» Тарковского...

Что бросается в глаза — явный контраст между CGI-персонажами (например, Буратино, сыгранный Виталией Корниенко) и весьма реалистичными декорациями и актерскими работами. Городские пейзажи выполнены в приглушенных тонах, что необычно для детского кино. И, кстати, контрастирует с яркой палитрой советской версии. Одно из главных достоинств фильма — музыка, которую когда-то создал Алексей Рыбников. Оригинальные песни сохранены, но аранжированы в современном стиле: ностальгические мелодии соседствуют с поп-ритмами, что может и раздражать ценителей классики. Но вспомним, что говорит режиссер о цели фильмов, которые он снимает. Волошин считает, что фильм должен обязательно радовать. И к финалу мы уже готовы пуститься в пляс вместе со всеми героями: добро побеждает зло даже в Европе. И это не может не радовать...

Актерская игра здесь неожиданно интересна. Видно, с каким наслаждением артисты работали. Так, Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса демонстрирует неожиданную глубину, сочетая харизму и трагизм. Он играет реального хозяина театра, монстра-рабовладельца, который встречается нередко и в нашей реальности. Так, кое-кто из критиков углядел в этом образе черты Станиславского, другие — Мейерхольда. Александр Яценко тонкими, почти акварельными красками рисует глубокую драму отца, потерявшего любимого сына. Анастасия Талызина как Мальвина удачно балансирует между наивностью и внутренней силой. Каждое ее появление в кадре глубоко осмысленно и полно скрытой энергии. Виктория Исакова в роли разбойной Лисы Алисы, кажется, наконец открывает новые комические черты своего дарования. Ее рыжеволосая Лиса Алиса — не плоская фигура, не просто хитрая авантюристка, но представительница того социального космоса, который так душит беднягу папу Карло. Под стать ей и Кот Базилио, которого с явным наслаждением рисует Александр Петров. Это практически карикатура — в темных очечках, в шляпе, со своей изломанной пластикой, нарочитыми жестами, он вслед за своей подружкой олицетворяет тот мир темноты и обмана, который не хочет замечать Буратино.

Наконец, Буратино в исполнении Виталии Корниенко поражает своим попаданием в характер. А ведь ей приходится работать только голосом, глазами, жестами. Выбор девочки на роль мальчика оказался оправданным. Волошин признается, что пересмотрел немало мальчишек, прежде чем понял: его Буратино — нежная девчоночья душа. В результате — перед нами практически настоящий ангел в деревянном скафандре.

Возможно, кого-то смутит такое смелое переосмысление классики. А кого-то очарует атмосферная визуальная стилистика, избегающая «кислотных» клише детских фильмов. Но здесь тоже не все на ура: так, бросается в глаза неровный темп повествования — динамичные сцены чередуются с затянутыми диалогами. Образ Буратино тоже спорный — CGI-кукла уже не деревянная, увы. Да и избыточная «взрослость» некоторых тем (одиночество, социальная изоляция) может оттолкнуть детскую аудиторию. Взрослая же будет смотреть без отрыва — очень уж необычное кино.

Новый «Буратино» — это не ремейк, а самостоятельный художественный эксперимент, причем смелый и атмосферный, со спорными визуальными и сценарными решениями. Он не стремится повторить успех фильма 1976 года, а предлагает альтернативный взгляд на известную историю. Фильм будет интересен тем, кто готов к нестандартной интерпретации сказки, но может разочаровать поклонников оригинала.

