Зачем Netflix упрощает сценарии своих сериалов

В хорошем кино режиссер погружает зрителя в сюжет при помощи картинки, а не диалогов, а повтор важной информации в репликах героев скорее можно объяснить беспардонным потаканием публике. Об этом в беседе с НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

© nsn.fm

Актер и продюсер Мэтт Дэймон заявил, что при работе с Netflix сценаристы вынуждены по три раза повторять сюжет в диалогах, поскольку зритель при просмотре может отвлечься на смартфон. В подкасте Джо Рогана он также отметил, что это не единственное требование представителей стриминга к контенту. К примеру, прежде стандартом для боевика были три ключевые экшен-сцены, теперь же просят начинать картины с экшена, чтобы зацепить зрителя. Шнейдеров заметил, что для хорошего кино картинка всегда будет первостепенной.

«Физиологи посчитали, что человек способен усвоить 30% увиденного и всего 20% услышанного. Поэтому то, что в репликах героев продается сюжет - это абсолютная беспомощность сценаристов и беспардонное потакание публике. Человек смотрит кино и телевидение глазами гораздо более внимательно, чем ушами. Поэтому все выдающиеся режиссеры мира придают огромное значение картинке. Зачастую текст имеет более опосредованное значение. Всем известны истории театра Сэмюэля Беккета и Эжена Ионеско, где текст вообще не имеет отношения к ходу пьесы. Имеет значение чувство. На мой взгляд, в кино и телевидение – главная картинка. Картинка должна рассказывать о событиях. Если репликами героев это событие пересказывается, это "масло масляное" и беспомощность режиссера», - сказал он.

По словам собеседника НСН, требования Netflix с учетом конкуренции за зрителя понятны, но общее повышение качества кино могло бы переломить тенденцию на просмотр фильмов и сериалов фоном.

«Люди смотрят фоном, потому что такое кино. Хороший фильм и сериал смотрят, не отрываясь. Если человек отвлекается на мобильный телефон, значит это произведение плохое. При просмотре фильмов Кристофера Нолана вы не отвлекаетесь на телефон, потому что если отвлечетесь хоть на несколько минут, перестанете понимать, о чем кино. При этом верю, что Netflix предъявляет требования, о которых говорит Мэтт Дэймон. Это, что называется, коммерческая гонка», - заявил Шнейдеров.

В 2025 году известный американский режиссер Вуди Аллен на Московской международной неделе кино заявил, что плохой сценарий - это в 90% случаев провал фильма, поэтому он всегда снимал кино только по своим сценариям. Он также признался, что не любит онлайн-кинотеатры, отметив, что в показах фильмах в кинозалах было свое очарование, напоминает «Радиоточка НСН».