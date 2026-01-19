Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» заработал $ 1,3 млрд — темпы сборов заметно упали

19 января сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $ 1,3 млрд. Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона продолжает доминировать в кинотеатрах по всему миру, вновь возглавив американские чарты. Сейчас на Северную Америку приходится около четверти от общей кассы.

Аналитики отмечают, что несмотря на внушительные сборы, третья часть всё же выдыхается быстрее предыдущих фильмов. Эксперты считают, что общая касса «Пламя и пепла» составит около $ 1,5 млрд — это почти в два раза меньше оригинального «Аватара» и в полтора раза меньше «Пути воды».

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Неофициальная премьера ленты в России состоялась 15 января.