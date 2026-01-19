Автор «Меча короля» снимет фильм о сказочнике Хансе Кристиане Андерсене

Про писателя Ханса Кристиана Андерсена снимут фильм от автора «Меча короля»
Кинокомпания TrustNordisk выпустит фильм про Ханса Кристиана Андерсена. Разработка ленты началась совсем недавно, режиссёром картины выступит Николай Арсель, постановщик исторической драмы «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном.
Будущая лента под названием My Fairytale Life («Моя сказочная жизнь») расскажет историю замкнутого датского писателя, который переезжает в Копенгаген в надежде покорить культурную элиту страны. При этом автор хочет запомниться как кто-то больший, чем просто создатель детских сказок. У ленты пока нет даты премьеры, съёмки планируют начать в конце 2026 года.
Ханс Кристиан Андерсен — один из самых известных детских писателей в истории литературы. Среди популярных работ автора: «Гадкий утёнок», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Русалочка» и другие произведения.