Объявлен лучший европейский фильм 2025 года

В Берлине состоялась церемония награждения Европейской киноакадемии, которая ежегодно отмечает лучшие фильмы, снятые в Европе. В этом году титул лучшей европейской картины был присвоен фильму «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили на официальном сайте премии.

© Кадр из фильма "Сентиментальная ценность"

«Сентиментальная ценность» рассказывает о пожилом режиссере, который после долгого перерыва решает вновь заняться съемками фильма и одновременно пытается восстановить отношения со своими взрослыми дочерьми.

Кроме того, фильм завоевал еще пять наград. Он стал победителем в категориях «Лучший европейский режиссер» (Йоаким Триер), «Лучший сценарий» (Триер и Эскил Фогт), «Лучший европейский актер» (Стеллан Скарсгард), «Лучшая европейская актриса» (Ренате Реинсве) и «Лучшая музыка» (Хания Рани), говорится на сайте.

Ранее в США прошла премия «Золотой глобус», в рамках которой отметили заслуги в области кинематографа и телевидения за 2025 год. Лучшим актером второго плана стал Стеллан Скарсгард, снявшийся в «Сентиментальной ценности», а лучшей актрисой — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»).