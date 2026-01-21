Режиссер Войтинский объяснил, почему хороший кинопродюсер не может быть молодым

Российская киноиндустрия испытывает дефицит продюсеров, поэтому качественное пособие по производству фильмов может стать хорошим подспорьем для их воспитания. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Войтинский. При этом он подчеркнул, что хороший продюсер не может быть молодым.

В России предполагается выпустить учебное пособие «Современное фильмопроизводство художественных фильмов и сериалов». Оно должно охватить полный цикл создания кинопроекта – от разработки идеи и тонкостей производства до дистрибуции готового продукта. Соглашение о создании пособия подписали Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Институт кино НИУ ВШЭ и киношкола «Студия 24».

По словам Войтинского, такие учебники действительно необходимы.

«Дефицит продюсеров есть и будет всегда. Никто не понимает, как снимать, что снимать, зачем. Вообще, сложно себе представить молодых продюсеров и режиссеров, потому что эти профессии требуют опыта, жёсткости, знания жизни, терпения, настойчивости. Их всегда огромная нехватка. Если люди, которые прошли этот путь и многое умеют, поделятся своими знаниями, это очень здорово. За последнее время все очень сильно изменилось в киноиндустрии. Сначала всем управляла идеология из центра. Потом началась эпоха свободного плавания. Всё определял рынок, нащупывался новый интерфейс кино и зрителя. В целом, что-то стало ясно, как работать со зрителем», - отметил собеседник НСН.

В целом, по словам режиссера, хороший продюсер не может быть моложе, условно говоря, 35 лет.

«Среди молодых продюсеров не ищут никогда. Инвестор придумал проект, нашел финансирование, дальше его надо реализовать. Сейчас речь идет об огромных деньгах, бюджеты доходят до миллиарда и больше рублей. Конечно, их надо отдавать в надежные руки человека, который знает, как все строится от начала до конца, и сможет распорядиться деньгами. Поэтому ищут опытных продюсеров. У меня много знакомых продюсеров высочайшего уровня, которые начинали с администратора, с самых низких позиций. Это единственно верный путь, поскольку тот, кто прошил иголкой все производство снизу до верху, очень хорошо всё понимает», - заключил Александр Войтинский.

Главное преимущество будущего пособия в том, что все материалы будут созданы под кураторством и редактурой продюсеров компаний, входящих в АПКиТ. Они разберут актуальные кейсы, технологии и модели работы, которые используют сегодня лидеры рынка. Учебник должен выйти во второй половине 2026 года.

