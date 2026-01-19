Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

Хитовый мультфильм «Зверополис 2» стал самой кассовой анимационной картиной в истории Голливуда. Об этом сообщает авторитетный портал IMDb.

Сиквел мультфильма, премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, заработал в прокате 1,7 миллиарда долларов и обошел «Головоломку 2» (1,69 миллиарда долларов). В общем рейтинге фильм поднялся с 10 места на девятое. Выше из мультипликационных проектов — только китайский «Нэчжа 2», чьи сборы по всему миру составили 2,25 миллиарда.

На первом месте в рейтинге все еще блокбастер «Аватар» Джеймса Кемерона (2,923 миллиарда).

