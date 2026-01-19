Как проявит себя в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл»

Давид Шнейдеров назвал НСН условие, при котором «Возвращение в Сайлент Хилл» сможет привлечь аудиторию, а Александр Шпагин объяснил, что помогло популяризации жанра хоррора в России.

Фильм «Сайлент Хилл» 2006 года достойно прошел проверку временем, и продолжение может привлечь зрителей в кинотеатры, завил в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

С 22 января с российский прокат выходит хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл». В основе фильма — сюжет игры Silent Hill 2. По сюжету главный герой, Джеймс Сандерленд, переживает утрату жены Мэри. Спустя время он получает от нее письмо с просьбой вернуться в Сайлент Хилл — город, где они когда-то были счастливы. Джеймс отправляется туда, несмотря на то что Мэри, как он считал, мертва. Шнейдеров отметил, что зрители будут готовы посмотреть новый хоррор, если это качественное кино.

«Франшизы "Кошмар на улице Вязов", "Пятница, 13-е", "Пила" продержались долго. Все зависит от качества фильма, от мастера сценария и мастера режиссуры. Думаю, то, что с выхода первого фильма прошло 20 лет не повлияет на желание зрителей посмотреть новую часть. Если получится хорошее кино, все будут его смотреть. "Одиннадцать друзей Оушена" вообще было построена по достаточно старому сериалу, а люди пошли смотреть. Также "Ангелы Чарли" был снят по старому сериалу, но все смотрели. На мой взгляд, первый "Сайлент Хилл" с тонированной картинкой, своеобразными персонажами прошел проверку временем. Картина до сих пор смотрится с большим интересом», — сказал он.

В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН заметил, что прежде непопулярный в России жанр хоррора сегодня востребован у аудитории, и «Возвращение в Сайлент Хилл» может успешно пройти в прокате.

«Этот жанр у нас не особо популярен, потому что мы живем в православной культуре, где никогда дьявола на иконах не рисовали. Даже имя его нельзя произносить в церквях, в лучшем случае священники говорят "Князь тьмы". И играть у нас дьявола и чертей очень опасно. Один Святослав Подгаевский, режиссер фильма "Пиковая дама: Черный обряд", снимал нечто подобное. Но он польских корней, а там это совершенно нормальная культура. У нас культура хорроров достаточно маргинальна. Но на платформах формируется новое сознание, которое воспитано уже на голливудских нарративах, в том числе куда больше воспитано на культуре хоррора. Не знаю, каким был успех первых частей "Сайлент Хилл", но если предыдущие фильмы имели успех, то и новая картина будет успешна», — допустил кинокритик.

Режиссером картины стал Кристоф Ган — автор первого «Сайлент Хилла», вышедшего в 2006 году. Продолжение триллера «Сайлент Хилл 2» представили в 2012 году.

Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала «Радиоточке НСН», что просмотр фильмов ужасов может пощекотать нервы и вывести на эмоции, что несет положительный эффект. Однако особо впечатлительным зрителям лучше не смотреть такие картины.