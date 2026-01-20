«Майор Гром: Игра против правил» уже вышел в Сети

В день выхода фанаты и поклонники фильмов про Майор Грома и комиксов про этого же российского супергероя массово зашли на Кинопоиск знакомиться сразу с несколькими сериями первого сериала франшизы.

Сериал раскручивали не только весь предыдущий год, но и с той поры, когда впервые объявили о том, что он будет. На различных фестивалях, форумах и площадках представляли его команду, трейлеры и фрагменты. Рейтинг ожиданий буквально зашкаливал. И вот вышли первые серии, в которых добротно и подробно рассказана уже знакомая история и спрятано множество "пасхалок" для тех, кто знает все про Майора Грома. В сериале психиатр Вениамин Рубинштейн (Константин Хабенский) предлагает ответ на вопрос "Как майор Гром в одночасье стал самым ненавистным человеком в городе?", а также подробно разбирает биографию ключевых персонажей киновселенной майора Грома (Тихон Жизневский).

Да, это и есть особенность сериала: каждый из 6 эпизодов будет посвящен отдельному персонажу. Все они уже появлялись в кинофраншизе "Майор Гром", но теперь их истории раскрываются в полном объеме. В их числе: автор журналистских расследований и возлюбленная Грома - Юлия Пчёлкина (Любовь Аксенова), верный напарник и друг Грома - Дима Дубин (Александр Сетейкин), иностранный оружейный барон Август ван дер Хольт в исполнении Матвея Лыкова, а также страдающий от раздвоения личности создатель соцсети VMESTE Сергей Разумовский (Сергей Горошко) и опасный наемник Олег Волков (Дмитрий Чеботарёв) - зритель узнает историю их знакомства, произошедшего еще в детском доме. Маленького Разумовского играет Елисей Чучилин, а юного Волкова - Марк Юсеф. В своих привычных образах из франшизы появляются также Алексей Маклаков, Андрей Трушин и другие.

Креативный продюсер сериала Олег Трофим - режиссер трех фильмов об Игоре Громе. А режиссер сериала "Майор Гром: Игра против правил" - Соберсаша, создатель хитовых клипов для современных музыкальных исполнителей, включая "За деньги да" INSTASAMKA, "Тесно" Aarne и "Телефон" Егора Крида.

В сериале впервые появляются новые герои в исполнении Евгения Коряковского в роли Фердинанда ван дер Хольта, Кики Пан в роли Мико, комика Расула Чабдарова, который воплотил на экране образ владельца шавермы Зияда и других - о тех, кто сыграет в молодости главных героев, уже шла речь выше.

Этот сериал был впервые представлен в июне 2025 года на фестивале "Пилот" под названием "Фулл Хаус". Сейчас название изменили и объявили дату выхода - премьера состоится 22 января. Сериал произведен при поддержке Института развития интернета.

Главная героиня Светлана (Мария Лисовая) - жесткий и целеустремленный врач-трансплантолог, закончившая медицинский институт с красным дипломом. Однако во время ординатуры Светлана устроила скандал в больнице, после чего ее распределили в отдаленный провинциальный город Заполярск на Крайнем Севере, где остро не хватает медиков.

Светлане придется доказывать свой профессионализм среди суровой природы и загадочной атмосферы севера. Она часто сталкивается со сложными пациентами и тяжелым моральным выбором. Не каждый готов согласиться на то, чтобы его близкий стал донором органов, далеко не все понимают важность и срочность работы отделения трансплантологии. Светлане придется находить подход как к новым коллегам, так и к пациентам и их родственникам. Посреди тяжелых испытаний она ищет свой путь и пытается понять, что значит по-настоящему помогать людям и как помочь самой себе.

В ролях: также Петр Федоров, Дмитрий Певцов, Семен Молоканов, Светлана Иванова, Валентина Мазунина, Лира Кекеева, Антон Соломатин, Александр Обласов, Валентин Анциферов, Яна Сексте и другие. Креативный продюсер сериала: Сергей Трофимов

Авторы сценария: Григорий Васильев, Елена Вернер. Они же режиссеры.