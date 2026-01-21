Cостоялась премьера фильма «Здесь был Юра»

В кинотеатре "Художественный" состоялась светская премьера фильма " Здесь был Юра".

© Российская Газета

Картина - дебют режиссера Сергея Малкина - получила главную награду на III фестивале актуального российского кино "Маяк" и выйдет в широкий прокат 5 февраля.

Гостями премьеры стали: Леонид Ярмольник, Алена Долецкая, Анна Меликян, Сергей Сельянов, Аня Чиповская, Григорий Верник, Полина Гухман, Юлия Хлынина, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Алексей Попогребский, Алла Сигалова, Ольга Сутулова, Алена Михайлова и другие.

Представить картину на сцену вышли режиссер Сергей Малкин, актеры Константин Хабенский, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Александр Поршин и почти вся съемочная группа.

Сергей Малкин, режиссер и автор сценария, рассказал: "Мы очень хотим, чтобы этот фильм увидело как можно больше зрителей. И если картина им откликнется, для нас будет особенно ценно, если люди будут делиться впечатлениями, рассказывать о ней друзьям и писать про наш фильм в социальных сетях"

Константин Хабенский, исполнитель роли Юры - взрослого мужчины, с особенностями ментального развития, - признался:

"Я с большим удовольствием посмотрю этот фильм уже во второй раз - теперь с возможностью разглядеть и почувствовать то, что не успел уловить при первом просмотре. И, честно говоря, я немного завидую тем, кто увидит эту картину впервые. Это очень светлый и очень нестыдный фильм. И отдельную благодарность хочу выразить заведующей труппой МХТ имени Чехова Наталье Бедновой - благодаря ей графики молодых артистов театра совпали с моим, и мы все смогли сняться в этом фильме".

Сценарий основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад. По сюжету, трое музыкантов становятся опекунами на 10 дней дяди одного из них. Главных героев фильма сыграли Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Образ дяди Юры воплотил Константин Хабенский. На фестивале "Маяк" Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль.