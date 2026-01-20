В I чтении принят законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", предусмотрев возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Предусмотрено полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, эта норма не распространяется на анимацию.