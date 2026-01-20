Чем сериал «Рыцарь Семи Королевств» по-настоящему удивит зрителей

На HBO вышла первая серия «Рыцаря Семи Королевств», второго после «Дома дракона» спин-оффа легендарной фэнтези-саги «Игра престолов». Как и предшественники, новый сериал основан на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, однако его пилотный эпизод разительно отличается от всего, что до этого происходило в Вестеросе — в первую очередь обилием неожиданно откровенного юмора. Чем еще удивила премьера сериала, почему жанр рыцарской комедии был забыт и при чем тут франшиза «Шрек», рассказывает рецензия «Ленты.ру».

Оригинальное название: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Шоураннер: Ира Паркер

Режиссеры: Оуэн Харрис и Сара Адина Смит

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, драма

Когда выйдет: 2026 год

Количество серий: 6

Где смотреть: телеканал HBO, стриминговый сервис Max

Основа: повесть Джорджа Мартина «Межевой рыцарь» (сборника «Рыцарь Семи Королевств»)

В главных ролях: Декстер Сол Анселл, Питер Клэффи, Финн Беннет и другие

Дунк (Питер Клэффи) — очень крупный молодой человек. Настолько крупный, что каждый встречный считает своим долгом его фигуру как-нибудь прокомментировать. Габариты его настолько внушительны, что зачастую помогают выдать за чистую монету титул «сир», который он к себе применяет. Хотя, конечно, рядом с рыцарями Дунк разве что близко стоял: осиротевший в раннем возрасте, он еще мальчонкой служил оруженосцем у странствующего рыцаря сэра Арлана из Пеннитри (Дэниэл Уэбб). Но с недавних пор Арлан отдал Семи богам душу, и Дунк решил, что настал его черед для подвигов.

Новоявленный рыцарь отправляется на ближайший турнир — людей повидать да себя показать

На своем пути юноша встречает сироту Эгга (Декстер Сол Анселл), прозванного так из-за абсолютно лишенной волос и похожей на яйцо головы. Кажется, эта встреча была предрешена судьбой: как некогда Дунка взял к себе оруженосцем Арлан, так теперь и Эгг рвется служить странствующему рыцарю. Правда, Эгг — очень маленький мальчик. Настолько маленький, что их с Дунком (который в конечном итоге берет себе невесть какое прозвище Высокий) дуэт немедленно выталкивает жанр путешествий на территорию классических бадди-муви.

Что ж, во вселенной «Игры престолов» в кои-то веки появилось зрелище всамделишно необычное. Пилотный эпизод «Рыцаря Семи Королевств» не только бойко смонтирован, но и напичкан флешбэками с юмором, которому лучше всего подходит эпитет «сортирный». Вот мастер турнира прерывает слезную речь Дунка о наставнике, чтобы смачно харкнуть, вот в ответ на просьбу героя сделать его рыцарем красноречиво харкает во флешбэке уже сэр Арлан, а вот и самого Дунка мощно проносит на живописном холме рядом с могилой его бывшего ментора. Добавьте сюда шутки про простачка, пожелавшего рыцарской славы, про комичный уже по изначальным параметрам дуэт горы мышц и маленького смышленого ребенка, а также малый, легковесный хронометраж эпизодов (30-40 минут) — у зрителя не должно остаться и тени сомнения в том, что перед ним настоящая рыцарская комедия.

Речь то есть о жанре настолько нишевом, что достойных его представителей за последние пару десятилетий можно пересчитать по пальцам

Расцвет этого жанра пришелся на конец XX столетия благодаря «Монти Пайтону и Священному Граалю» и ревайвалу Робина Гуда от Мела Брукса, а затем жанр постепенно затмил троп о попаданцах («Зловещие мертвецы 3», «Пришельцы» с Жаном Рено, «Черный рыцарь»). В итоге подавляющую часть нулевых явно небольшую потребность международной аудитории в комедии в латах вполне утоляла франшиза «Шрек». С такими вводными — а также учитывая, что на каждую серию «Рыцаря» ушло около десяти миллионов долларов (сумма небольшая по сравнению с другими экранизациями Мартина, но ощутимая для жанра), от нового спин-оффа «Игры престолов» можно было ожидать попросту революционного успеха в поле, на котором хоть шаром покати. Даже пятый «Шрек» увидит свет только в 2027 году.

Впрочем, судя по всему, легкость первой серии продлится недолго. За последующие пять эпизодов «Рыцарь Семи Королевств» явно собирается сгустить тучи над главным героем, который столкнется с по-настоящему рыцарскими испытаниями, вызовом от опасного противника (кажется, одного из Таргариенов) и кровавым рубиловом с членовредительством.

Да и в целом, судя по трейлеру, героя ждут события, по эпичности и пафосу вполне сравнимые с отдельными эпизодами «Игры престолов» и спин-оффа «Дом дракона»

Вместе с тем ряд профильных СМИ задался вопросом, не метит ли HBO своим проектом в молодую аудиторию, поскольку средний возрастной ценз сериала по всему миру получился аномально ниже «Дома дракона» и «Игры престолов». В любом случае судить о сериале только по одному эпизоду рановато.

Впрочем, пространства для гарцовки у «Рыцаря Семи Королевств» остается еще немерено: сериал уже официально продлили на второй сезон (HBO пообещал выпустить минимум три), а Джордж Мартин заявил шоураннеру Айре Паркеру, что литературной основы в его черновиках хватит аж на 12 сезонов. Даже с таким размахом до нашего времени сэр Дунк доберется едва ли, но славу уровня графа Годфруа де Монмирай завоевать вполне сможет.