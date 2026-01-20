Эксперт рассказал, что сможет обеспечить независимый прокат в России

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров России отметил, что это высокая планка, но она уже становится достижимой

© скриншот из фильма «Чебурашка 2»

Российский кинопрокат может отказаться от голливудских лент, если выпускать два сильных блокбастера в месяц. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) России Алексей Воронков.

"Сейчас качественные картины живут в прокате по полтора-два месяца, и это - праздник для отрасли. Если мы научимся выпускать два действительно сильных блокбастера в месяц, то этого будет достаточно, - тогда нам не нужен будет Голливуд", - сказал он.

Воронков отметил, что это высокая планка, но она уже становится достижимой.

"Сегодня мы практически выходим на один крупный фильм в месяц, для отрасли это - огромная победа", - подчеркнул он.

Говоря о качестве, Воронков добавил, что за последние годы технический уровень фильмов значительно вырос.

"Чтобы избежать дискуссий в области художественных оценок, я имею в виду прежде всего качество картинки, визуальной подачи, прорисовки. Оно выросло на порядок", - пояснил он.

По его словам, проекты, представленные на последних отечественных кинорынках, выполнены на уровне, сопоставимом с международным.