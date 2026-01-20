«Иллюзия обмана 3» вышла в онлайн-кинотеатрах России

Сегодня в «Кинопоиске» и Okko вышла «Иллюзия обмана 3». Теперь третий фильм про иллюзионистов можно посмотреть как минимум в двух российских онлайн-кинотеатрах. В зарубежном же стриминге лента вышла 16 декабря, спустя месяц после кинотеатральной премьеры.

«Иллюзия обмана 3» продолжает рассказывать историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли).