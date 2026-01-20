Рецензия на сериал «Пони»

Восемь эпизодов отборной клюквы.

1977 год, Москва. Эмилия Кларк, она же Дейенерис Бурерождённая и Мать драконов, стоит на рынке и на ломаном русском материт старушку, которая обещала шесть целых яиц, а продала четыре разбитых. Затем гуляет по улочкам рядом с Кремлём, смотрит фильм в почившем Пушкинском кинотеатре, забредает в рюмочную и в свободное время соблазняет злого агента КГБ — естественно, ради добрых коллег из ЦРУ.

Звучит дико, но именно это происходит в «Пони», самом клюквенном сериале последних лет. Впрочем, клюква вышла весёлой, а сюжет пусть и дырявый, но интригующий. Поэтому фанатам шпионских триллеров стоит посмотреть «Пони».

«Пони»: главное о сериале

Название: «Пони» (Ponies).

«Пони» (Ponies). Режиссёры: Сюзанна Фогель, Вьет Нгуен, Элли Панкив.

Сюзанна Фогель, Вьет Нгуен, Элли Панкив. Актёры: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Эдриан Лестер и другие.

Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Эдриан Лестер и другие. Дата выхода: 15 января 2026 года.

15 января 2026 года. Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Жанр: шпионский триллер.

шпионский триллер. Страна: США.

«Пони»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Peacock. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

«Дай мне мои яйца»

Би и Твайла живут в американском посольстве в Москве. Пока они ходят по улицам и матерятся на наглых старух, их мужья служат ЦРУ и выполняют секретные задания. Увы, в первом же эпизоде мужчины погибают при таинственных обстоятельствах, и героини решают во всём разобраться. Так и становятся секретными агентами — неловкими, зато незаметными. Всё же в КГБ их называет «Пони», то есть людьми, не представляющими интереса. Никто ведь в здравом уме не наймёт неумелых женщин на секретную службу!

Так и начинается череда заданий: свяжитесь со связным, разместите жучок, добудьте улики, соблазните врага. Вместе с этим начинается и цирк, где в каждом деле сюжетных дыр не меньше, чем в сите. Девицы громко спорят о тайных делах посреди толпы советских граждан, комично прыгают с четвёртого этажа в мусорный бак и опасному агенту КГБ представляются учителями — хотя такого прикрытия на самом деле не имеют.

Естественно, злые русские героинь никак не раскусят. Не проверят их алиби, не особо удивятся странному исчезновению и корявый русский спишут на факт: «Ну девица же из Беларуси». Всё это – с увесистой клюквой. Советские злодеи участвуют в безумных погонях и стреляют прямо на улицах, пугают добрых американцев камерой размером с гроб и стёклами в каше, безжалостно убивают невинных.

В общем, если вы рассчитываете на серьёзный шпионский триллер, то «Пони» не подойдут. Потому что сюжет здесь скроен из допущений и условностей, да и вообще чаще походит на фантастику.

При этом сериал даже не замахивается на высшую лигу. Взять арку с погибшими мужьями, которая становится главной мотивацией героинь. Проблема в том, что семейной жизни посвятили минут 15. За это время супруги разок обнимутся, поболтают о жизни и за кадром займутся любовью. Поэтому ощущение сокрушительной утраты, что сломала жизнь и заставила пойти на риск, не ощущается. Скорее в героинях видишь каких-то сорвиголов, спонтанно кинувшихся в омут.

Значит ли это, что сериал плох? Нет, если принять правила и дать «Пони» шанс. Первый эпизод кажется странным, затянутым и комичным, однако дальше ставки растут и становится вполне интересно. Дела всё опаснее, КГБ всё ближе подбирается к правде и устраивает хитрые ловушки, в ЦРУ обнаруживается предатель, история погибших мужей подкидывает пару сюжетных поворотов. Естественно, завершаются эпизоды приятными клиффхэнгерами, после которых сразу запускаешь продолжение.

Чем дальше смотришь «Пони», тем сильнее втягиваешься. К финалу — неожиданному, бескомпромиссному и даже мрачному — приходишь с мыслью: «Это было занятно. Был бы второй сезон, я бы его запустил».

При этом сердце сериала — не сюжет и не клюква о злых русских, а героини. Это не крутые агенты, а обычные девушки. Они не умеют драться и стрелять, ничего не знают о шпионаже и разведке, ранее не переступали черту — то есть не спали с мужчинами ради сведений, не вламывались в чужие квартиры и не спасались бегством от опасности. Вот только эпизод за эпизодом они всё сильнее погружаются в авантюру и идут на безумие, которое ещё вчера считали недопустимым. За такой трансформацией любопытно следить.

Тем более Эмилия Кларк по-прежнему очаровательна и блестяще хмурит брови, а из Хейли Лу Ричардсон вышла классная напарница — дерзкая, прямолинейная и отважная. Ради дела она и бар подожжёт, и расследование серии убийств запустит. Дуэт вышел первоклассным.

«Пони» — не топовый сериал, а приятное зрелищем, которое быстро выветривается из головы, но заслуживает свои 7 баллов из 10. Потому что сюжет к середине сезона здорово раскачивается, актрисы заслуживают аплодисментов, а неказистое изображение СССР умиляет.

«Пони»: стоит ли смотреть?

Шоу не дотягивает до топовых шпионских триллеров и во всём уступает условным «Американцам». Однако фанатам жанра сериал понравится, если закрыть глаза на сюжетные дыры и допущения. Как минимум ради главных актрис и нарастающего напряжения новинку стоит посмотреть.

Оценка «Пони» — 7 из 10

Понравилось

Кларк и Лу Ричардсон великолепны.

Напряжённый сюжет.

Неожиданная концовка.

Не понравилось