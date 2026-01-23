«Поймать монстра»: возвращение, которого все ждали, но никто не просил

Брайан Фуллер и Мадс Миккельсен больше 10 лет назад вместе создали сериал "Ганнибал", который с тех пор с завидной регулярностью попадает в самые разные топы и чарты лучших телепроектов.

В конце прошлого года их новая совместная работа - "Поймать монстра" - собрала в мировом прокате менее миллиона долларов и на прошлой неделе вышла в цифре. Мы ознакомились с релизом и в этом тексте разберемся, с чем могут быть связаны столь скромные финансовые показатели.

Во вступлении зрителя знакомят с десятилетней Авророй (Софи Слоун). Девочка верит, что под ее кроватью живет монстр, которого она винит в исчезновении своих родителей. За помощью в устранении чудовища она обращается к мужчине, живущему по соседству, так как видела, как он в одиночку расправился с уличной бандой.

Все события при этом разворачиваются в фантасмагорической версии США без четкой привязки к географии или временному периоду. Настолько причудливой, что в первой же экшен-сцене персонаж Мадса Миккельсена с нунчаками в желтом спортивном костюме явно, очевидно и совершенно внезапно отсылает к образу Брюса Ли - пасхалка максимально неожиданная, но вполне органично при этом укладывающаяся в общую канву ирреальности происходящего.

Протагонист существует в концепции, схожей с миром "Джона Уика", где все кланы охотятся друг за другом и преследуют собственные интересы. На их пересечении, как думает главный герой, оказалась бедная девочка. Он берется ее защитить, подыгрывая версии про подкроватную опасность. Получается эдакий эксцентричный сплав "Леона" с "Корпорацией монстров".

Чудаковатость мира активно подчеркивается и визуальными средствами. Цветокоррекция в некоторых сценах выдает такое неестественное сочетание оттенков, что рука невольно тянется к пульту, чтобы проверить, правильно ли выстроены настройки в самом телевизоре.

Много необычных кадров и ракурсов, будто подмигивающих Уэсу Андерсону с его тягой к симметрии.

Нестандартную картинку обрамляет и музыкальное оформление - некоторые треки будто умышлено диссонируют с происходящим на экране.

Вкупе все эти элементы - хаотичные и беспорядочные по отдельности - вместе вполне успешно и гармонично работают на создание густой и необычной атмосферы. Из ближайших референсов можно вспомнить "Лабиринт фавна" Гильермо дель Торо.

Актерские работы также хочется только хвалить. Во второй трети в повествовании появляется еще и Сигурни Уивер, а уж эта дама большую часть карьеры выстроила вокруг сражений с разными страшилками, поэтому и здесь в кадре смотрится убедительно и уместно.

Если все в фильме так замечательно, откуда же тогда столь скромные сборы?

Причина - в совокупности обстоятельств: жанр (насколько это слово вообще применимо к этой картине) не самый массовый, позиционирование не блокбастерное, отсутствие агрессивного продвижения и громкой промо-кампании.

Да и снималась эта мрачная сказка явно без прицела на широкую аудиторию. У всего этого предприятия есть вайб, как будто старые приятели, будучи при этом настоящими профессионалами, собрались и сделали что-то свое для себя - для внутреннего потребления по большей части.

Получился своеобразный артхаус, только не для эстетствующих снобов, а более простой, прямолинейный и понятный. Если вам интересны подобные эксперименты, мы рекомендуем "Поймать монстра" к просмотру.

Оценка: 3 из 5.