Что известно о фильме «Золотой дубль»

29 января в прокат выйдет спортивная драма «Золотой дубль», повествующая о легенде советского футбола Никите Симоняне. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Сюжет картины основан на событиях из жизни знаменитого советского футболиста Никиты Симоняна. Легендарный спартаковец становится тренером ереванского футбольного клуба «Арарат» и ставит перед собой невыполнимую задачу: он нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Однако команда не принимает нового тренера, а противник, кажется, готов на все ради победы.

В ролях

Егор Бероев — Никита Симонян;

Софья Донианц — журналистка Марина;

Сергей Газаров — Вачик;

Ксения Алферова — Людмила;

Сергей Шакуров — Андрей Гречко;

Анаит Киракосян — Ануш;

Бабкен Чобанян — Роберт Цагикян;

Андраник Хачатрян — Назар Петросян;

Анатолий Котенев — Владимир Щербицкий;

Константин Юшкевич — Николай Глебов;

Евгений Бакалов — Яков Погребняк;

и другие актеры.

Кто снимал

Режиссер: Мгер Мкртчян.

Сценаристы: Эдуард Аянян и Валерий Саарян.

Генеральный продюсер: Валерий Саарян.

Операторы-постановщики: Федор Лясс и Артур Караян.

Художник-постановщик: Анна Аболиц.

Художник по костюмам: Гоар Егиазарян.

Создатели о фильме

Генеральный продюсер Валерий Саарян рассказал, что для него фильм «Золотой дубль» — это история о фундаментальных принципах, которые остаются актуальными вне времени, и об эпохе, когда слово имело вес, так как подтверждалось поступками, а ответственность и честь были не абстрактными категориями, а нормой поведения.

«"Золотой дубль" — это фильм о победе. О том, через что нужно пройти, чтобы победить. И о том, с чем не нужно мириться, чтобы при этом остаться человеком. Никита Павлович — легенда. Он — это некое сочетание между книгой, которую можно только прочитать, и человеком, с кем можно запросто пообщаться о жизни», — рассказал режиссер Мгер Мкртчян.

Никита Симонян незадолго до своей смерти рассказал, как был удивлен тому, что об этих событиях решили снять фильм, ведь прошло уже 50 лет. По его словам, над проектом работали знающие люди, поэтому им можно доверить рассказать эту историю. Он выразил надежду на то, что лента станет вдохновением для молодых футболистов, которые мечтают о больших победах.

«Изучив биографию Никиты Павловича Симоняна, посмотрев его интервью и познакомившись с ним лично, я понял: невозможно не стать защитником его образа. В кино я всегда стараюсь передавать персонажей без художественных преувеличений — живыми, человечными. В Никите Павловиче я увидел не только выдающегося футболиста, но и человека обаятельного, с большим сердцем и тонким юмором», — поделился исполнитель главной роли Егор Бероев.

Интересные факты

В фильме было задействовано 170 локаций, чтобы максимально полно отразить все нюансы эпохи.

В фильме приняли участие 207 актеров и около 500 актеров массовых сцен.

Никита Симонян в качестве игрока дважды становился чемпионом Советского Союза и трижды обладателем Кубка СССР. С ереванским «Араратом» в 1973 году он выиграл чемпионат и Кубок СССР.

Из-за фильма Кубок СССР впервые в истории музея «Спартак» отсутствовал на своем стенде и принимал участие в съемках.

