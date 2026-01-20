Стриминговые сервисы поставили исторический рекорд

Католическое Рождество в 2025 году стало рекордным по количеству просмотров за всю историю стриминговых сервисов — в США онлайн-кинотеатры собрали 55,1 млрд минут просмотров, что на 3,9 млрд больше прошлогоднего показателя.

Аналитики связывают исторический рекорд с выходом финального эпизода сериала «Очень странные дела» и тремя эксклюзивными трансляциями НФЛ — только эти два проекта собрали более 22% от всего телевизионного контента и 42% – от всех просмотров на стримингах.

В декабре 2025 года просмотры стримингов выросли до 47%: это почти половина от всего видеоконтента, доступного зрителям в США.