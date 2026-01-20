Представлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля

Организаторы 76-го Берлинского международного кинофестиваля подготовили обширную конкурсную программу из 22 фильмов. Об этом сообщает Deadline.

В частности, в основной конкурса вошли киноленты «У моря» Корнеля Мундруцо, «Дао» Алена Гоми, «Домашние истории» Эвы Тробиш, «Все в восторге от Билла Эванса» Гранта Джи и другие. Определять лучший фильм будет жюри во главе немецкого режиссёра Вима Вендерса.

В программе для дебютных кинокартин представят 13 проектов. Это «Истинная нагота» Мюриэля д’Ансембурга, «Хроники осады» Абдаллы Аль-Хатиба, «Куда?» Ассафа Махнеса и другие. Во внекоркусной программе покажут ленты «Кровавая графиня» Ульрике Оттингер, «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински, сериал «Повелитель мух» Марка Мандена и документальный фильм «Баллада о Judas Priest» Сэма Данна и Тома Морелло.

В 2026 году Берлинале пройдёт с 12 по 22 февраля. Фильмом открытия стала работа афганского режиссёра Шарбану Садат «Нет хороших мужчин».

Ранее кинолента «Цинга» режиссёра Владимира Головнева стала обладателем главного приза четвёртого открытого Российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».