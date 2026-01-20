BadComedian сравнил новый сериал по «Игре престолов» с «Мандалорцем»

«Рыцарь Семи Королевств» — это попытка создателей выехать на старой популярной истории, но такого же успеха сериал может не ждать, заявил НСН Евгений Баженов.

© ТАСС

«Рыцарь Семи Королевств» получит свою фан-базу и поклонников, если будет хорошо снят, но до вершин «Игры престолов» ему не добраться, поскольку он является вторичным продуктом, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.

Американская телекомпания HBO выпустила сериал «Рыцарь Семи Королевств» — это спин-офф «Игры престолов», основанный на серии небольших повестей Джорджа Р.Р. Мартина о происходящем в фэнтезийном мире за 90 лет до событий основного сериала. Главный герой — странствующий парень Дункан, который решает стать рыцарем, и его спутник Эгг. 23 февраля первый сезон завершится выходом шестой серии. Баженов усомнился, что это произведение станет культовым.

«Успех "Игры престолов" вряд ли получится повторить у "Рыцаря семи королевств". Дело в том, что оригинал — это феномен, который можно перепрыгнуть только с помощью какой-то новой вселенной. А это просто попытка выехать на старом, поэтому, ничего оглушительного не будет, но проект привлечет внимание и получит свою фан-базу. Я просто не знаю, как сейчас фанатская база отнесется к новому проекту после провального финала непосредственно оригинального сериала. В целом, качественное средневековое фэнтези до сих пор популярно, если оно качественно снято. Я бы сравнил "Рыцаря" с успешным "Мандалорцем", где в основе сюжета путешествие по миру наемника с маленьким компаньоном. Понятно, что создатели все анализировали и смотрели сериальные тенденции: что популярно, а что нет. Крупным корпорациям иначе нельзя», — указал он.

В 2022 году «Мандалорец» признали самым успешным проектом стримингового сервиса Disney+. По сюжету, наемник в рыцарских доспехах путешествует по планетам из вселенной «Звездных войн» со своим милым компаньоном Грогу – малышом другой космической расы.

