В 2025 году поклонники турецких сериалов увидели много ярких проектов: финальные сезоны «Зимородка» и «Бахар», продолжение хитов «Клюквенный щербет» и «Далекий город». В 2026 году фанатов дизи ждет еще больше интересного контента. «Лента.ру» публикует топ-20 самых ожидаемых турецких сериалов 2026-го, рассказывает об их сюжете, касте и главных фишках.

«Под землей» / «Подземелье»

Оригинальное название: Yeralti

Жанр: криминальная драма, мелодрама

Режиссер: Мурат Озтюрк

Когда выйдет: 26 января 2026 года

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Дениз Джан Акташ, Деврим Озкан, Ураз Кайгыларолу, Эмир Бендерлиоглу

Мрачная криминальная история, в которой есть место искренним чувствам, предательству и борьбе за справедливость.

Принципиальный Хайдар Али (Дениз Джан Акташ) расправился с теми, кто жестоко убил его семью. Этим поступком он восстановил справедливость — и заработал себе тюремный срок. Во время трехлетнего заключения мужчина познакомился с членами самого влиятельного преступного картеля страны.

Оказавшись на свободе, Хайдар понял: его ждет очередное сражение с беспредельщиками. Еще одним ударом стала измена любимой: женщина не дождалась освобождения Хайдара и вышла замуж за его лучшего друга.

«Музей невинности»

Оригинальное название: Masumiyet Müzesi

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Зейнеп Гюнай

Когда выйдет: 13 февраля 2026 года

Сколько серий: 9

В ролях: Селахаттин Пашалы, Эйлюль Кандемир, Ойя Унустасы

Экранизация одноименного любовного романа Орхана Памука. Произведение турецкого писателя получилось настолько успешным, что по его сюжету был создан тематический музей. Изначально потенциальный хит 2026-го должен был выйти на Netflix в конце 2025 года.

История начинается в Стамбуле 1970-х годов. Богатый молодой наследник Кемаль (Селахаттин Пашалы) готовится взять в жены прекрасную Сибель (Ойя Унустасы). Незадолго до свадьбы Кемаль знакомится с простой девушкой по имени Фюсюн (Эйлюль Кандемир) и практически сразу в нее влюбляется.

Молодой человек понимает, что не может идти на поводу у своих эмоций, и не отменяет свадьбу с Сибель. Убитая горем Фюсюн покидает Стамбул. Проходят годы, но Кемаль все еще не может простить себя за то, что упустил любовь всей жизни.

«Внезапно»

Оригинальное название: Ansizin

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Бурак Мюждеджи

Когда выйдет: март 2026 года

Сколько серий: 8

В ролях: Бирдже Акалай, Мехмет Асланту, Алперен Дуймаз, Дерья Пынар Ак

Напряженная драма, где мать и дочь становятся героинями любовного треугольника. Съемки шоу, которое выйдет на Disney+ весной 2026-го, проходили в Мадриде и Стамбуле.

Айлин (Бирдже Акалай) ведет спокойную счастливую жизнь. У нее есть муж-бизнесмен, владеющий престижным брендом одежды, и дочь от первого брака. Все меняется, когда во время рабочей поездки в Мадрид женщина знакомится с Караном (Алперен Дуймаз). Молодой красавчик сводит ее с ума. Семейное счастье Айлин висит на волоске. Ситуация осложняется, когда Айлин понимает, что в Карана влюблена еще одна девушка — ее взрослая дочь Щирин (Дерья Пынар Ак).

«Доктор в другой жизни»

Оригинальное название: Doktor Başka Hayatta

Жанр: драма

Режиссер: Кетче

Когда выйдет: первая половина 2026 года

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Ибрахим Челиккол, Сыла Тюркоглу, Шебнем Хассанисоуги, Бертан Асллани

Турецкая версия итальянского сериала «Док: Все в твоих руках». Медицинская драма о человеке, который получил второй шанс.

Успешный доктор Инан Курал (Ибрахим Челиккол) переживает вооруженное нападение и последовавшую за этим операцию. Придя в себя, мужчина понимает, что последние двенадцать лет его жизни стерлись из памяти. Он помнит свои чувства к бывшей жене, но совершенно забыл о существовании нынешней возлюбленной.

Врач возвращается к работе и пытается по кусочкам собрать воспоминания о своей личности. Инану придется строить свою жизнь с нуля и разбираться с ошибками прошлого, существование которых может стать неприятным сюрпризом.

«С нами ничего не случится»

Оригинальное название: Bize Bir Şey Olmaz

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Неслихан Ешилюрт

Когда выйдет: первая половина 2026 года

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Мерт Рамазан Демир, Мирай Данер, Юсра Гейик, Дерин Бешикчиолу

Красивая мелодрама о том, что даже случайное знакомство может стать началом долгой и счастливой истории.

Они явно не созданы друг для друга. Красотка Лал (Мирай Данер) работает редактором в популярном издании. Трудолюбивая и ответственная, она любит свою работу и мечтает о романтике. Обаятельный весельчак Актан (Мерт Рамазан Демир) — полная противоположность Лал. Он занимает должность менеджера в одном небезызвестном увеселительном заведении и пользуется огромной популярностью у девушек.

Актан и Лал случайно пересекаются на вечеринке и тут же понимают, что не могут жить друг без друга. Чтобы быть вместе, им придется попрощаться с прежними жизнями — но чего не сделаешь ради настоящей любви?

«Моя любовь — это ты» / «Ты тот, кого я люблю»

Оригинальное название: Sevdiği Sensin

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Гёкчен Уста

Когда выйдет: первая половина 2026 года

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Барыш Бакташ, Айтач Шашмаз, Дениз Ишын, Хелин Кандемир

Красивая история о любви и борьбе с предрассудками.

Парень из обеспеченной семьи по имени Эркан Алдур (Айтач Шашмаз) служит в армии. Во время одного из опасных заданий где-то в глубинке его сильно ранят. Жизнь солдата спасает местная красавица Диджле. Эркан решает увезти свою спасительницу в большой город, но узнает страшную правду о ее жизни: девушке запрещено покидать пределы своего двора. Забрать Диджле из заточения сможет только ее законный муж…

В родном Стамбуле богатого наследника ждет невеста, но Эркана это не останавливает. Вернувшись домой, он сообщает всем, что уже женился на Диджле (Хелин Кандемир). Скромная необразованная девушка, которая не умеет ни читать, ни писать, становится причиной семейного скандала, но Эркан не планирует отказываться от своих чувств.

«Под одним дождем»

Оригинальное название: Aynı Yağmurun Altında

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Али Балджи

Когда выйдет: первая половина 2026 года

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Бурак Тозкопаран, Хюлья Авшар, Дениз Угур, Левент Юльген, Нилсу Берфин Актас

Красивая и драматичная история любви. Два непохожих человека влюбляются друг в друга несмотря на обстоятельства. События сериала разворачиваются в двух мегаполисах: Лондоне и Стамбуле.

Али (Бурак Тозкопаран) — парень из глубоко религиозной семьи мусульман. Он живет согласно отцовскому плану, не задает лишних вопросов и с покорностью принимает свою судьбу. Мировоззрение Али меняется, когда он встречает Розу (Нилсу Берфин Актас), которая активно борется за равноправие. Эта дерзкая девушка столкнулась с тяжелой болезнью, но не опустила руки.

Роза приезжает в Стамбул в поисках лечения, но находит совершенно другое — мужчину, который быстро станет для нее самым дорогим человеком.

«Ветреный базар»

Оригинальное название: Rüzgarli Pazar

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Берат Оздоган

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: 8

В ролях: Айча Айшин Туран, Исмаил Хаджиоглу, Йонджа Джевхер, Суде Зюлал Гюлер

Романтическая история, в основу которой лег одноименный роман турецкого писателя Мустафы Кутлу. Это мелодрама о стойкости перед лицом невзгод, надежде на лучшую жизнь и, конечно, любви.

Стамбул, начало двухтысячных. Выросший на улицах Атеш (Исмаил Хаджиоглу) пытается прокормить свою семью. Чтобы заработать хоть немного денег, он вынужден продавать салфетки на базаре, который расположен прямо на автомобильном мосту. Жизнь Атеша меняется, когда он знакомится с очаровательной Нимет (Айча Айшин Туран) — слепой от рождения девушкой.

«Любовь и богатство» (2-й сезон)

Оригинальное название: Enfes Bir Aksam

Жанр: драма

Режиссер: Улуч Байрактар

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: 8

В ролях: Селин Шекерджи, Серкан Алтунорак, Зейнеп Оймак, Седеф Авджи

Продолжение хита, который покорил Netflix осенью 2025 года — сразу после выхода эта турецкая драма вошла в рейтинг лучших неанглоязычных шоу платформы.

Романтическая история о столкновении двух миров — мира «новых» и «старых» денег. В центре сюжета — суровый селфмейд-магнат Осман (Энгин Акюрек), который самостоятельно проложил себе дорогу в мир больших денег. Его жизнь меняется после знакомства с Нихаль (Аслы Энвер) — высокомерной девушкой из влиятельной и обеспеченной семьи. То, что начиналось, как противостояние двух непохожих людей, постепенно перерастает в тайный роман.

О сюжете нового сезона почти ничего неизвестно.

«Зеркало»

Оригинальное название: Ayna

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Хюлья Гезер

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: 8 серий

В ролях: Аслы Энвер, Нилсу Берфин Актас, Ибрахим Челиккол

Новая драма с закрученным сюжетом и ярким актерским дуэтом, которая выйдет на стриминге Disney+.

Серра (Аслы Энвер) уже несколько лет замужем за успешным адвокатом по имени Сарп (Ибрахим Челиккол), пара воспитывает двоих детей. Их союз выглядит спокойным и прочным, но это только на первый взгляд. После того, как Серра знакомится с юной студенткой Дениз (Нилсу Берфин Актас), мир обеих женщин начинает переворачиваться с ног на голову. По воле случая героини меняются жизнями — к чему приведет этот обмен, неизвестно.

«Меня зовут Айламаз»

Оригинальное название: Benim Adim Aylamaz

Жанр: драма

Режиссер: Доган Юмит Караджа

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Ямур Танрисевсин, Филиз Ахмет, Джейда Атеш, Шемси Инкая

Трогательная история о сильной женщине, которая пытается отыскать смысл жизни.

Айламаз (Ямур Танрисевсин) — молодая и амбициозная врач-гинеколог из шумного мегаполиса. Девушка привыкла полагаться только на себя — ее единственным другом и собеседником уже долгое время остается искусственный интеллект.

По воле случая Айламаз попадает в Македонию и знакомится с Мевлюде (Филиз Ахмет). Эта хрупкая беременная женщина недавно лишилась мужа — его жизнь унесла автокатастрофа. Две одинокие и такие разные героини пытаются помочь друг другу справиться с проблемами и болью.

«Черная зима»

Оригинальное название: Kara Kis

Жанр: драма

Режиссер:Левент Онан

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Мурат Йылдырым, Ханде Догандемир, Улви Кахиаоглу

Тяжелая историческая драма. В основе сюжета — второе по силе землетрясение за всю историю Турции. Катаклизм произошел в 1939 году, жертвами стали около сорока тысяч человек.

После разрушительного землетрясения в турецком Эрзинджане власти страны не успевают разобрать завалы и оказать помощь всем пострадавшим. Тогда суровый и принципиальный прокурор Иззет Акчала (Мурат Йылдырым) находит отчаянное решение проблемы — он предлагает временно выпустить из местных тюрем заключенных и привлечь их к ликвидации последствий. Времени на раздумья нет — число жертв возрастет с каждой минутой.

«Чистые деньги»

Оригинальное название: Temiz Para

Жанр: криминал, комедия

Режиссер: Хакан Алгюл

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: неизвестно

В ролях: Дамла Сонмез, Сайгын Сойсал, Джихан Талай, Дидем Инселел

Яркая криминальная комедия о простом бухгалтере, который внезапно становится участником серьезных бандитских разборок.

Рабочие будни хитрого бухгалтера Сонера (Сафа Сары) нарушает неожиданный визит. Сонер управлял нелегальными финансами одной из банд, но в итоге сам оказался должником мафиози. Чтобы расплатиться с неподъемным долгом и спасти свою жизнь, Сонеру придется воплотить в жизнь отчаянный план по отмыванию денег. Бухгалтера и двух его друзей Фатиха (Сайгын Сойсал) и Ханде (Дамла Сонмез) ждут опасные приключения: от нелепых попыток замаскироваться до безумных гонок по Стамбулу.

«Существа»

Оригинальное название: Kardeşler Mahlukat

Жанр: фэнтези, комедия, драма

Режиссер: Озан Ачыктан

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: 6

В ролях: Али Атай, Джерен Морай, Алпер Байтекин, Гюльчин Кюльтюр Шахин

Мистическая и местами абсурдная черная комедия от стриминга HBO Max.

Бюлент (Али Атай) управляет небольшим магазином «Братья и создания», который достался ему в наследство от отца. У мужчины есть важная миссия: он должен сражаться со странными сверхъестественными существами, которые появляются в домах грешников.

В каждой серии владелец магазина и его наивный помощник сталкиваются с новыми мифическими созданиями. Параллельно с охотой на монстров Бюлент пытается наладить собственную личную жизнь и восстановить распавшуюся семью.

«Пятнадцатилетние»

Оригинальное название: Onbeşli

Жанр: историческая драма

Режиссер: Джихан Саглам

Когда выйдет: 2026 год

Сколько серий: 16

В ролях: Исмаил Эге Шашмаз, Эзги Шенлер, Умут Карадаг, Рухи Сары

Мрачная историческая сага, события которой развиваются в годы Первой мировой войны. Вольная экранизация популярной турецкой песни Hey Onbeşli (в переводе — «Эй, пятнадцатилетние»).

В центре сюжета — храбрые юноши из турецкого города Токат, которые защищают свою страну. Сериал расскажет о повседневной жизни этих простых парней и том, как эта жизнь изменилась с приходом войны.

