Кинотеатры объяснили размытую картинку «Аватара 3»

Кинотеатры предлагают качественную копию фильма «Аватар 3», однако зрителей не ждет премиальная картинка, поскольку IMAX сегодня не работает с Россией, заявил НСН Алексей Воронков.

© ТАСС

Фильм «Аватар: Пламя и пепел» вышел в мировой прокат в нескольких форматах, включая IMAX и 3D, многие российские зрители ждали премиального качества, но в стране в рамках предсеансового обслуживания представили только копию в стандартном широкоформатном формате, рассказал НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

В некоторых российских кинотеатрах представил некачественную копию «Аватара 3», сообщило издание «Коммерсант». В России картину представили с 15 января в рамках предсеансового обслуживания. По данным СМИ, на большом экране можно увидеть не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, улучшенную нейросетями. Это снизило качество звука и картинки. При этом ситуация сложилась, поскольку компания, которая обычно поставляла копии высокого качества, в этот раз с релизом не работала из своих соображений. Воронков объяснил разговоры о качестве копии фильма техническими нюансами.

«Объяснение очень банальное — у нас очень много диванных экспертов, которые приходят посмотреть этот фильм в кинозалы премиум формата. Официально в мире он вышел в стандартном широкоформатном формате. Это картинка Scope, когда экран очень широкий, и на квадратных экранах типа IMAX и экранах Flat сверху и снизу остаются зоны без изображения. Это стандартная история для формата Scope. Многие ждали фильм в премиальном формате, но в таком формате в силу понятных причин в России он не вышел. Копии IMAX фильма в России нет. Соответственно, когда зритель приходит на экраны премиального формата, и видит широкоформатное изображение, начинает делать выводы, что, наверное, что-то не то. В этом ничего такого нет, просто в этот раз третий "Аватар" вышел в основном в мире в широкоформатном изображении. Именно этот формат картинки и попал в Россию», — заявил он.

Как уточнил собеседник НСН, в текущих реалиях у российских кинотеатров не так много шансов получить другую копию фильма, хотя технически они были бы готовы показать картину в IMAX и 3D.

«Шансов увидеть копию IMAX на сегодняшний момент нет. Шанс увидеть широкоформатную копию, которую смотрят во всем мире, есть. Просто в мире, помимо стандартных экранов широкоформатных, фильм еще вышел, например, в формате, Digital IMAX, в 3D. При этом 3D копия в России недоступна. В мире картина вышла в формате HFR, это увеличение количества кадров. Однако в Россию попала базовая копия фильма, которая показывается во всем мире на широкоформатных экранах, не более того. Мы готовы показывать IMAX, готовы показывать 3D, но для этого надо доставать копии. С Россией IMAX не работает, никаких контактов с IMAX, в отличие от контактов со студиями, нет», — сказал Воронков.

По его словам, информация о том, что какая-то компания в этот раз не предоставила копии высокого качества, скорее, не соответствует действительности.

«Все это домыслы желтой прессы. Аналогично вышла новость, что хотят собирать 10% вала с любого иностранного мультика и эти деньги вроде как должны идти на поддержку отечественной анимации. Эта тема обсуждается давно. Но за последние дни она обросла слухами, что уже принято решение собирать со всего иностранного кино 10%. Это обсуждается уже 2-3 года, пресса твердит: "Ребята, все пропало, теперь кинотеатры обложат дополнительным 10% налогом". Неправильная картинка на "Аватаре" — из этой же серии», — подчеркнул он.

Мировая премьера картины «Аватар: Огонь и пепел» состоялась 19 декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон в преддверии премьеры третьей части выдвинул кинотеатрам жесткие технические требования для показа ленты. Отмечалось, что в своих инструкциях режиссер уделил особое внимание акустике, освещению и кадрированию. Кэмерон лично участвовал в сведении звука и теперь требует от прокатчиков воспроизвести его именно так, как было задумано, напоминает «Радиоточка НСН».