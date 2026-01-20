Когда выйдет мультфильм «Дикий лес»

Студия анимации Laika раскрыла дату релиза своего нового мультфильма «Дикий лес» — ленту начнут показывать в зарубежных кинотеатрах с 23 октября 2026 года. Вероятно, в России проект выйдет позднее неофициально.

© Чемпионат.com

«Дикий лес» будет сделан в технике покадровой анимации, как и другие мультфильмы студии. Laika известна такими работами, как «Коралина в Стране кошмаров», «Кубо. Легенда о самурае» и «Паранорман, или Как приручить зомби».

Сюжет мультфильма расскажет о путешествии девочки Прю, которая пытается спасти своего брата. Героиня вместе со своим другом попадает в волшебный лес, где ей предстоит пройти множество препятствий на пути к цели.