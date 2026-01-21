"Русский Зорро": в новом сериале дописали знаменитый сюжет Пушкина

В Московской области проходят съемки историко-приключенческого сериала "Дубровский. Русский Зорро". Он готовится для телеканала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра Premier. Институт развития интернета поддерживает проект. Главную роль исполняет Олег Гаас.

По сюжету после долгих скитаний по миру Владимир Дубровский возвращается в Российскую империю с новым именем и новым лицом, теперь он загадочный иностранец - дон Диего де ла Вега. Приехав в Кистенёвку, Дубровский видит, что в его родных краях царит произвол помещиков, а на дорогах бесчинствуют разбойники, прикрываясь именем Дубровского. Там же герой встречает свою бывшую возлюбленную Машу и оказывается втянут в опасную игру против семьи жестокого Кирилы Петровича Троекурова, с которым у Дубровского остались старые счеты...Как все мы помним, роман Александра Сергеевича Пушкина "Дубровский" остался незаконченным. Продюсеры сериала подумали, почему бы не попробовать соединить два очень разных, но по сути близких образа - Дубровского и Зорро? Оба они - мстители, одиночки, люди, которые будут драться за правду.

Кирилл Кузин, режиссер, подтверждает:

"Объединить этих рожденных несправедливостью персонажей - прекрасная идея. Они оба оказываются вынуждены жить двойной жизнью: один - благородный дон Диего, скрывающийся под маской мстителя, другой - разоренный дворянин, ставший разбойником. Они оба выбирают не смирение, а сопротивление. Что движет человеком, который переступает границу закона, чтобы восстановить справедливость? Как он балансирует между личной болью и общественной миссией? Я сразу понял, что мы с авторами и продюсерами на одной волне, когда они утвердили предложенный мной жанр. В образе, который у нас получается, есть и отточенная элегантность Зорро, и суровая русская трагичность Дубровского. Этот персонаж умеет быть легким, ироничным - и в то же время жестким, решительным, способным на отчаянные действия. И готовым отдать многое за любовь".

Олег Гаас, исполнитель главной роли, рассказывает о своем персонаже:

"Владимир Дубровский - раненый волк, потерявший всё: родителей, родину, имя. Он возвращается на руины - и в этом его самая глубокая, честная суть. А дон Диего де ла Вега - лишь маска "иностранца", вежливый плащ, под которым прячется напряженный зверь. Я соединяю их через внутренний конфликт: одна часть героя мечтает о простой человеческой жизни - любить, дышать, жить в мире. Другая - постоянно напоминает: мир играет по другим правилам. Получается персонаж, балансирующий между театральной элегантностью и грубой правдой жизни. Мне всегда интереснее играть не "гладеньких" персонажей, а живых - тех, что топорщатся, сопротивляются, вмещают в себя и добро, и зло. Именно это и есть человек".

В сериале будет 8 серий. В нем также снимаются Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов и другие.