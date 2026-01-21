Вышел трейлер триллера Heel со Стивеном Грэмом

Трейлер фильма «Heel» обнародовали 20 января 2026 года Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Главные роли в триллере исполнили Стивен Грэм, Андреа Райзборо, Энсон Бун и Кит Ракусен. Режиссером выступил Ян Комаса («Тело Христово», «Годовщина»).

© Постер

Фильм рассказывает историю 19-летнего хулигана Томми (Бун), который наслаждается жизнью, полной наркотиков, вечеринок и насилия. Однажды ночью, во время запоя со своими безрассудными друзьями, он отделяется от группы и похищается неизвестным. Хотя Томми не понаслышке знаком с насилием, он приходит в ярость и ужас, когда просыпается и обнаруживает себя прикованным цепями в подвале уединенного пригородного дома семьи Криса (Грэм), его жены Кэтрин (Райзборо) и их маленького сына Джонатана (Ракусен). Семья решает перевоспитать непослушного Томми, заставляя его подчиняться их безжалостным психологическим играм и физическим наказаниям или искать возможность сбежать любой ценой. Тем более что он, кажется, не первая их жертва.

Премьера «Heel» (под тогда еще рабочим названием «Good Boy») состоялась в сентябре 2025 года на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат фильм выйдет 6 марта.