«Алиса в стране чудес» стал одним из самых популярных фильмов в праздники

Фильм "Алиса в стране чудес" режиссера Юрия Хмельницкого вошел в число самых популярных картин у российских зрителей в период новогодних каникул. Об этом свидетельствуют результаты совместной аналитики онлайн-кинотеатра "Кион" и торговой сети "Перекресток", которые есть в распоряжении ТАСС.

© Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

"В праздничные вечера аудитория "Кион" демонстрировала высокий интерес к семейному, развлекательному и оригинальному контенту. Среди оригинальных проектов платформы лидерами по просмотрам стали: фильм "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд в главной роли и новый сезон сериала "Сергий против нечисти", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что в число наиболее востребованных проектов у зрителей вошли романтическая комедия "Жека Рассел", а также лицензионные проекты - приключенческое фэнтези "Шальная императрица" и комедия "Семьянин".