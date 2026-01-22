Создатели «Бедные смеются, богатые плачут» снимут русских «Бриджертонов»

Готовится многосерийная историческая мелодрама "История его служанки" для онлайн-кинотеатра Иви. К работе привлечена опытная команда создателей популярного сериала "Бедные смеются, богатые плачут". Съемки запланированы на весну 2026 года.

Авторы уже говорят о том, что среди референсов сериала успешные зарубежные аналоги жанра, такие как "Бриджертоны", "Аббатство Даунтон", "Гордость и предубеждение" и другие.

Время и место действия - Москва, XIX век. Пышные балы, блеск усадеб и закулисные интриги. В мир высшего света с войны возвращается молодой и завидный холостяк граф Николай Шереметьев. Его приезд взрывает светские круги: матери с дочерьми плетут интриги, мечтая заполучить богатого жениха. Но для самого Николая все сложнее - по завещанию матери он должен жениться в течение года, иначе потеряет наследство. В это время семья Авериных балансирует на грани разорения из-за карточных долгов главы семьи. Их дочь Анна, упрямая и остроумная дворянка, решает лично встретиться с графом, надеясь, что он простит долг. Шереметьев - человек принципов: вместо снисхождения он предлагает сделку - год службы Анны в его усадьбе. Так Анна превращается в самую необычную служанку графа. Пока она привыкает к новой роли, в дом Николая прибывают претендентки на его руку. Но чем больше времени они проводят вместе, тем сложнее скрывать взаимное притяжение.

На фоне основной истории разворачиваются дополнительные линии: наивная и трогательная - между младшим братом Анны Ромой и дочерью богатых соседей Юлей; зрелая - между Еленой и Авериным, супругами, чей брак балансирует на грани краха, но еще хранит тлеющую искру.

Сценаристы и креативные продюсеры сериала "Бедные смеются, богатые плачут" Алексей Малышев и Марина Никольская уже работают над этой историей. В творческой группе также режиссеры Влад Николаев и Анна Лобанова, оператор - Григорий Рудаков, художник по костюмам - Оксана Он и другие.

Съемки "Истории его служанки" стартуют в марте. Имена артистов проекта пока не разглашаются, но известно, что в нем будут как уже хорошо известные, так и молодые исполнители.