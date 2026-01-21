Шоураннер «Рыцаря семи королевств» ответил на претензии Джорджа Мартина

Писатель Джордж Мартин, являющийся продюсером сериала, увидев черновой монтаж, предложил избавиться от сцены. Шоураннер заявил, что эта сцена нужна для демонстрации неготовности героя к большим подвигам.

Шоураннер сериала «Рыцаря семи королевств» Айра Паркер, действия которого происходят во вселенной «Игры престолов», попытался объяснить наличие в первом эпизоде сериала сцены дефекации главного героя. Этим моментом недавно возмутился Джордж Мартин, написавший оригинальные повести, по которым и снят сериал.

«Не то чтобы мои персонажи не ходили в туалет, но обычно я не пишу об этом подробно. Когда я увидел черновой монтаж, я написал: „Что это такое? Откуда это взялось? Не уверен, что нам вообще так уж нужно это“», — говорил Мартин.

Паркер заявил, что не хотел проявить неуважение к создателю исходной истории. По его словам, эта сцена подчеркивает неготовность главного героя к великим подвигам. Ведь когда у него начинаются проблемы с желудком, он готовится к рыцарскому турниру, и на фоне играет бравурная музыка.

«И как бы сильно тебе ни хотелось сделать что-то великое, как только приходит время действительно пойти и сделать это, все становится куда сложнее», — говорит Паркер.

Ранее сообщалось, что руководство HBO забраковало другой сериал по вселенной «Игры престолов» под названием «10 000 кораблей».

Первым приквелом «Игры престолов», вышедшим на HBO, стал сериал «Дом дракона».