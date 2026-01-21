Состоялся премьерный показ фильма «Левша»

В Москве прошел премьерный показ фильма "Левша". Лента выйдет в прокат с 22 января.

"Левша" - дебютная режиссерская работа Владимира Беседина. Ранее он занимался сценариями - например, к "Майору Грому".

"Это история о русском таланте, который способен подковать даже блоху, но так и не научился подковывать собственное сердце. О хрупкости души, которая сильнее стали и в то же время уязвимее любой блохи", - рассказывал Юрий Колокольников, исполнивший роль тульского мастера.

Актер Артур Иванов, в фильме - Александр III, рассказал корреспонденту "РГ", что "фильм - это фантастическая история, она не имеет никакого отношения к хрестоматийной повести, только лишь название".

Вольная адаптация сказа Николая Лескова переносит зрителей в Петербург конца XIX века. На фоне угрозы войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочную механическую блоху. Расследованием начинает заниматься молодой офицер Петр Огарев. Он отправляется в Тулу и находит мастера с прозвищем Левша. Дом умельца полон изобретений, среди них - робот-собутыльник, которого зрителям показали на премьере.

По сюжету, одни приближенные Александра III оказываются казнокрадами и шпионами, а другие действительно стараются заслужить доверие императора. "Те люди, которые проживают на территории этой страны, в чем-то гениальны, в чем-то феноменальны, в чем-то их безумно жалко, а в чем-то есть и чувство гордости за них", - сказал Ян Цапник, в фильме он сыграл министра финансов.

Говоря о трудностях на съемках, актер Федор Федотов, исполнивший роль напарника Левши Петра Огарева, отметил, что им "пришлось изучить несколько боевых искусств, кататься на лошади и драться с каскадерами. Это было безумно тяжело".

Также в фильме снялись Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Александр Чевычелов и другие.

Главная фраза в картине "Левша", по мнению Федора Федотова, принадлежит герою Юры Колокольникова: "Вы людей по учебникам изучали?" Левша учит Петра быть настоящим.