Последний год глава киновселенной Marvel работает только над новыми «Мстителями»

Один из журналистов Deadline и другие, недалёкие от тематики кино люди, рассказали о плотной работе главы киновселенной Marvel и о том, чем на самом деле занимаются все остальные.

Судя по всему, пока Файги в течение года трудится исключительно над «Мстителями: Судный день» и «Мстителями: Секретные войны».

Если этот парень сосредоточится только на одном… всё получится.

Отмечается, что Файги отвлекался от своей заданной работы в последний раз дважды: он утвердил Дафни Кин в образе для «Человека-паука 4» и назвал Джейка Шрайера режиссёром нового фильма Людей Икс, который выйдет после окончания текущей саги.