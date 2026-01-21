Вышел трейлер первого сезона игры 2XKO

Компания Riot Games объявила о глобальном запуске своего файтинга 2XKO на ПК и актуальных консолях Sony и Microsoft.

Ранее проект, напомним, с осени прошлого года был доступен только на ПК в формате раннего доступа.

К первому сезону разработчики подготовили обзорный трейлер.

В ролике геймерам демонстрируются основные режимы и контент боевого пропуска.

2XKO распространяется по условно-бесплатной модели и базируется на персонажах медиафраншизы League of Legends, которые могут быть знакомы широкой аудитории по анимационному сериалу "Аркейн".