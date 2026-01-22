IMDb представил топ-10 самых ожидаемых фильмов

Крупнейший в мире агрегатор киноинформации IMDb опубликовал свой список самых ожидаемых фильмов 2026 года. Его возглавляет новинка от Кристофера Нолана.

© Российская Газета

1. "Одиссей"

Премьера в мире - 17 июля. После Троянской войны Одиссею предстоит опасное путешествие на Итаку, где он встретит циклопа Полифема, сирен и Цирцею. Ни один из современных режиссеров не привлекает столько внимания поклонников, как Кристофер Нолан, и его экранизация древнегреческого эпоса Гомера стоимостью 250 миллионов долларов гарантированно возглавит кассовые сборы в июле. Со звездным составом, включающим Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Тома Холланда, Зендаю и других, фильм Нолана после "Оппенгеймера" 2023 года по версии IMDb является самым ожидаемым фильмом года: предварительная продажа билетов в кинотеатры IMAX началась еще прошлым летом!

2. "Мстители: Доктор Дум"

Премьера - 18 декабря. Сюжет держится в секрете. Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо. В ролях: Роберт Дауни - мл., Педро Паскаль, Крис Хемсворт. Актер, запустивший киновселенную Marvel, возвращается, чтобы устроить хаос в мультивселенной. Роберт Дауни - младший превратится из героя в злодея, надев маску Доктора Дума. Обещают, что сюжет фильма сломает все стереотипы - шанс для Marvel вернуть былую славу.

3. "Мортал Комбат 2"

Премьера - 8 мая. Снова любимые фанатами чемпионы - теперь к ним присоединился Джон Кейдж - сражаются друг с другом в решающей битве за свержение темного правления Шао Кана, угрожающего самому существованию Земного Царства и его защитников. Режиссер - Саймон Маккуойд. В ролях: Карл Урбан, Люди Лин, Джессика Макнейми.

4. "Человек-паук: Совершенно новый день"

Премьера - 31 июля. Питер Паркер пытается сосредоточиться на учебе в колледже. Но когда новая опасность ставит под угрозу его друзей, он должен нарушить свой обет и снова надеть костюм паука. Режиссер - Дестин Дэниел Креттон. В ролях: Джон Бернтал, Сэди Синк, Марк Руффало.

5. "Майкл"

Премьера - 24 апреля. История Майкла Джексона, известного как Король поп-музыки. Режиссер - Антуан Фукуа. В ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Крю Вальди, Тони фон Халле. Долгожданный биографический фильм о Майкле Джексоне наконец-то выходит в кинотеатрах, и ставки невероятно высоки. Как показали недавние биографические фильмы "Боб Марли: Одна любовь", "Рокетмен" и "Богемская рапсодия", поклонники заполнят кинотеатры, чтобы увидеть истории своих любимых музыкальных кумиров на большом экране, причем никто не оказал на музыкальный бизнес такого глобального влияния, как Король поп-музыки. Фильм прослеживает стремительный взлет певца к славе в составе Jackson 5 до его беспрецедентной сольной карьеры. Джексона играет его племянник Джаафар Джексон, чье выступление поразило посетителей Cinemacon в апреле. Фильм сопряжен с определенным риском, поскольку режиссер Антуан Фукуа ("Тренировочный день") пытается подарить фанатам зрелище, которое не только чтит наследие звезды, но и затрагивает реальные противоречия этой натуры.

6. "Голодные игры. Рассвет Жатвы"

Премьера - 19 ноября. Режиссер - Фрэнсис Лоуренс. В ролях: Джозеф Зада, Дженнифер Лоуренс, Майя Хоук. Действие фильма происходит более чем за два десятилетия до оригинальной трилогии. Возвращение Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона - подарок фанатам и триумф для франшизы.

Премьера - 16 октября. Новая экранизация видеоигры от Legendary и Capcom: Рю и Кен из Street Fighter снова вместе. Чун-Ли вербует их для участия в турнире World Warrior. Столкнувшись со скрытым заговором, они должны противостоять друг другу и своему прошлому или рискуют быть уничтоженными. Режиссер - Китао Сакураи. В ролях: Джейсон Момоа, Дэвид Дастмалчиан, Ноа Сентинео.

Премьера - 13 февраля. Интерпретация классического романа Эмилии Бронте от режиссера Эмиральд Феннел прольет новый свет на историю любви Кэтрин и Хитклиффа - историю, которая, как надеется Феннел, станет "Титаником" этого поколения". В ролях: Джейкоб Элорди, Оуэн Купер, Марго Робби.

Премьера - 20 марта. Астронавт - бывший школьный учитель естествознания - пытается спасти Землю, оказавшись в открытом космосе в полном одиночестве. Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер. В ролях: Райан Гослинг, Милана Вайнтрауб, Кен Люн. Основан на романе Энди Вейра 2021 года "Проект "Аве Мария". Сценарий написал Дрю Годдард ("Марсианин", "Баффи - истребительница вампиров", "Сорвиголова").

10. "Властелины вселенной"

Премьера - 5 июня. Космическая сказка о молодом герое, нашедшем тайное наследие принца инопланетной планеты. Режиссер - Трэвис Найт. В ролях: Морена Баккарин, Идрис Эльба, Джаред Лето.

***

Как видите, главные, по мнению экспертов IMDb, ожидания года связаны в основном с компьютерными фэнтези и видеоиграми - кино все более ориентируется на подростковую аудиторию. Из "серьезных" проектов заметен лишь "Грозовой перевал - экранизация классического романа, выполненная режиссером нашумевшего "Солтберна" Эмиральд Феннел. Увы, именно из картин "технологических" жанров состоит значительная часть кинопроизводства наступившего года - кино психологическое, ориентированное на умную режиссуру и актерское мастерство, уходит в прошлое, востребованы трюкачи и натурщики. Отток из кинозалов взрослой публики обеспечен.