«Белоснежка» и «Война миров» получили по шесть номинаций на антипремию «Золотая малина»
Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2026 раскрыли главных номинантов. В этот раз в список снова вошли некоторые известные работы прошлого года от крупных киностудий.
Больше всего номинаций получили ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и «Война миров» с рэпером Айс Кьюбом. Чуть ниже расположилась драма «Последнее завтра» с певцом The Weeknd.
Номинанты на антипремию «Золотая малина» — 2026
Худший фильм
- «Электрический штат»
- «Последнее завтра»
- «Белоснежка»
- «Звёздный путь: Секция 31»
- «Война миров»
Худший сценарий
- «Электрический штат»
- «Последнее завтра»
- «Белоснежка»
- «Звёздный путь: Секция 31»
- «Война миров»
Худший актёр
- Дэйв Батиста — «В потерянных землях»
- Айс Кьюб — «Война миров»
- Скотт Иствуд — «Аларум»
- Джаред Лето — «Трон: Арес»
- The Weeknd — «Последнее завтра»
Худшая актриса
- Ариана Дебоуз — «Любовь — боль»
- Милла Йовович — «В потерянных землях»
- Натали Портман — «Источник вечной молодости»
- Ребел Уилсон — «Шпионская свадьба»
- Мишель Йео — «Звёздный путь: Секция 31»
Худший приквел, сиквел или ремейк
- «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
- «Пять ночей с Фредди 2»
- «Смурфики в кино»
- «Белоснежка»
- «Война миров».
Антипремия «Золотая малина» – 2026 пройдёт уже 14 марта в США.