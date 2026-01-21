Опубликован трейлер сериала «Наживка»

Компания Amazon представила трейлер сериала «Наживка». Премьера комедийного шоу состоится 25 марта на стриминговом сервисе Prime Video.

Сюжет проекта повествует о Шахе Латифе — молодом актёре, которому удаётся пройти прослушивание на роль Джеймса Бонда. После этого его жизнь выходит из-под контроля, ведь все окружающие начинают сомневаться в его возможности сыграть культового персонажа.

Главную роль исполнил звезда драмы «Звук металла» Риз Ахмед. Он же выступил одним из авторов сценария. Вместе с ним в проекте снялись Гуз Кхан («Джентльмены»), Шиба Чадха («Навеки твоя») и Аасия Ша («Воспитанные волками»).