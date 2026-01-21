Чем хороши, чем плохи Буратино. По следам громкой премьеры

Придуманные Карло Коллоди приключения деревяшки Пиноккио вошли в ряд вечных сюжетов. Этот герой, переименованный Алексеем Толстым в Буратино, вызывает в России приступ ностальгии по счастливому детству, у детей - прилив любопытства к необычному персонажу. Каждая новая киноверсия - испытание для авторов: хотя дети будут смеяться и радоваться, их мамы и папы - вспоминать, каким Пиноккио-Буратино был у американского Диснея или у нашего Нечаева, и разочарованно роптать. Есть и еще большая опасность - даже детей-новобранцев вогнать в скуку.

Здесь победы и поражения новой киноверсии, звездного фильма Игоря Волошина. Он с первых дней вышел в лидеры проката. Не потому, что шедевр, а потому, что "Буратино", на которого в новогодние дни все клюнули мгновенно. Мнения посмотревших разлетелись по полюсам.

Как и надо было ожидать от современного технически продвинутого кино, на первое место по силе впечатления вышла яркая картинка. Выстроенная в Москве Италия хороша почти натуральной фактурностью, каждый встречный на ее узких улочках и площадях занят своим делом, каждому режиссером задана роль - смотреть интересно. С интересом рассматриваешь изобретательно придуманные покои Тортиллы - она здесь не черепаха, а подобие феи. И, разумеется, телевизионное объединение "Беларусьфильма", снимавшее полвека назад картину Нечаева, не могло и грезить ни о таком постановочном размахе, ни о таком Буратино, созданном 14-летней Виталией Корниенко в сотрудничестве с CGI, - там был экранизированный ТЮЗ, здесь - реально ожившее дерево.

Между тем авторы нового фильма сознательно напоминают о своем предшественнике - и прежде всего заново оркестрованной музыкой Алексея Рыбникова, составившей кроме первоклассных актеров главное достоинство фильма 1975 года. Они приносят дань уважения и диснеевской классике - хрустальным перезвоном мелодий, открывающим картину волшебным пейзажем, россыпью магических искр… И тем невольно набиваются на подсчет обидных потерь. Усерднее всего бьет в глаза расставание любимой сказки - со сказкой. Написанные Андреем Золотаревым, Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой диалоги совсем лишены сказочных обертонов, зато обрели стиль то безликих педагогических инструкций ("Принимаешь решения самостоятельно?" - изумлен папа Карло, "Ты прежде всего личность!" - наставляет бедолагу Тортилла), то искусствоведческих штудий (заслуженный Карабас много рассуждает об актерской технике и, кажется, вот-вот начнет излагать систему Станиславского). Сценаристы собирают свое творение из любого подручного, иногда чисто "капустнического" материала, не слишком заморачиваясь стилевым единством, злоупотребляя современными оборотами и не имея впереди ясной сюжетной цели - по принципу "куда выведет".

Так, никаким характером не обусловлено неожиданное обращение тирана Карабаса в освистанного актера, а патетический финал и вовсе обретает черты гиньоля, способного травмировать хрупкую детскую натуру. Умненький, чуткий на несправедливость Буратино внезапно оказывается последним лопухом, не почуяв криминального подвоха в затее Алисы и Базилио с кражей курток у публики (гримы Виктории Исаковой и Александра Петрова менее всего напоминают Лису и Кота). А настойчивые поиски деревянным мальчишкой своей идентичности, трудное признание своего равенства среди непохожих окончательно делают сказку подобием типового проблемного "фильма взросления". Этот мотив, разумеется, был важен и у Коллоди, и у Толстого, но там он был неназойлив - только чуткость таланта и его чувство меры в таких случаях решают успех.

Проколы сценария пытаются сгладить актеры. Кастинг сильный, звездный, такой кино себе позволяло разве что в советские времена. Папа Карло моложав - его играет Александр Яценко. Карабаса - Федор Бондарчук, здесь похожий на опереточного комика. Популярными молодыми актерами укомплектована симпатичная труппа его театрика. Наконец, самое опасное: сменить Рину Зеленую в роли Тортиллы приглашена Светлана Немоляева. Дело в том, что Рина Зеленая просто, без затей, спела - и эпизод вошел в вечность: такова индивидуальность уникальной актрисы, повторить которую невозможно. Немоляева очень хороша, но режиссер делает все для того, чтобы песню расцветить то ритмами старого танго, то призрачной конвульсивной пляской - индивидуальность замечательной исполнительницы этими "подпорками" стерта напрочь.

При обилии прекрасной музыки получился не мюзикл - просто сказка с песнями. Словно спохватившись, в финале авторы даруют нам "мюзикальный" номер с массовыми танцами на городской площади - энергетически накаленный, но чисто вставной, фильму инородный и лишь подчеркнувший его пестроту и жанровую неопределенность.

При всем амбициозном размахе фильма его создатели оказались в положении Карабаса, который в придуманном ими эпизоде провалился, пытаясь неуклюжими прыжками подменить всеми любимого гимнаста Буратино.

Кстати

О Пиноккио-Буратино сняты не менее двух десятков фильмов - игровых, анимационных, комбинированных. Вспомним вышедшие в новом веке.

"Пиноккио", реж. Роберто Бениньи, 2002. Самый дорогой на тот момент фильм итальянского кино провалился в прокате. 52-летний Роберто Бениньи снял в роли деревянного мальчугана себя, что смотрелось нелепо, а на роль Мальвины позвал свою жену Николетту Браски. Не помогли великолепно разработанные художниками волшебные сцены и спецэффекты - картина стала первой иностранной лентой, номинированной на антиприз "Золотая малина".

"7Пиноккио", реж. Маттео Гарроне, 2019. Роберто Бениньи здесь уже папа Джеппетто. Гарроне снял пересказ злоключений героя, смешав жанры от социальной драмы до политсатиры, волшебной фантазии и рождественской сказки. Деревушка, где Джеппетто строгает сына, загибается от нищеты, столяр клянчит тарелку супа. Говорящий Сверчок и Утомленный Тунец выглядят патологично: насекомое и рыба с впечатанными в них человечьими лицами. Превращение деревяшки в подростка аранжировано под рождественские картинки с овечками-агнцами и Марией Магдалиной.

"Пиноккио", реж. Роберт Земекис, 2022. Еще один дотошный пересказ, где человеков играют человеки, а кукол и зверушек - марионетки. Новшеств фильм не предложил, а в русском варианте уничтожен и последний его козырь - музыка Алана Сильвестри заглушена закадровым переводом.

"Пиноккио Гильермо дель Торо", 2022. Мюзикл с музыкой Александра Деспла и остроумно придуманными куклами. Действие перенесено во времена Муссолини и назревающей Второй мировой войны, что делает сюжет актуальным. Канва фабулы сохранилась, но авторы импровизируют, разрабатывая бездну ответвлений и побочных мотивов. На мой взгляд, после диснеевской классики это лучшее, что создано на сюжет всеми любимой сказки.