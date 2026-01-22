Каким вышел боевик «Лакомый кусок» с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком

Самый обсуждаемый фильм недели — вышедший на Netflix боевик «Лакомый кусок», который не только воссоединил закадычных друзей Бена Аффлека и Мэтта Дэймона, но и заставил последнего громко высказаться о требованиях стримингового сервиса писать глупые сценарии. Впрочем, эти компромиссы вовсе не помешали «Лакомому куску» приглянуться аудитории всего мира. Почему — рассказывает рецензия «Ленты.ру».

После загадочного убийства капитана полиции Майами Джеки Велез (Лина Эско) на ее коллег из отдела по борьбе с наркотиками сваливается ФБР с внутренним расследованием — и анонимная наводка на крупный денежный тайник мексиканского картеля. Ближайший соратник Джеки, лейтенант Дэйн Дюмарс (Мэтт Дэймон), хмуро собирает команду, чтобы проверить информацию. В нее входят его старый друг, сержант Дж. Д. Бирн (Бен Аффлек), детективы Майк Ро (Стивен Ян), Нума Батист (Тияна Тейлор) и Лоло Салазар (Каталина Сандино Морено). Прибыв по указанному адресу, копы действительно находят за чердачной стенкой несколько бочек с деньгами, даже по предварительным подсчетам — больше 20 миллионов долларов. Все начинают нервничать и по очереди предательски задумываться, не забрать ли себе хотя бы небольшой кусочек гигантского куша. Обостряется положение еще и тем, что все понимают: в отряде прямо сейчас есть крот, причастный к убийству коллеги.

Дата выхода: 16 января

16 января Страна: США

США Продолжительность: 1 часа 53 минуты

1 часа 53 минуты Режиссер: Джо Карнахан

Джо Карнахан В ролях: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Стивен Ян, Тияна Тейлор, Кайл Чендлер, Каталина Сандина Морено

«Лакомый кусок» начинается титром о том, что фильм основан на реальных событиях, и завершается загадочным посвящением памяти Джейка Уильяма Казиано. Такая рамка фильма, безусловно, придает ему веса — современный зритель больше всего доверяет тру-крайму или, на худой конец, экранизациям. Во многих случаях тот же зритель не будет задаваться вопросами о финальном посвящении, по инерции решив, что это своеобразное возвращение имени одному из павших героев бесконечной войны с наркоторговцами и коррупционерами. Реальность в данном случае способна растрогать куда больше. Крис Казиано — полицейский, прототип героя Мэтта Дэймона. Автор «Лакомого куска» Джо Карнахан познакомился с ним во время работы над сценарием другого фильма о полиции солнечного Майами — «Плохие парни навсегда».

«Знаете, это очень сложно — придти к другу и предложить сделать из его трагедии движок для нового фильма. Я сказал Крису, что хочу таким образом почтить память Джейка. Он согласился. Недавно я показал ему фильм, и в финале мы оба рыдали», — рассказывает Карнахан.

Как и ребенок экранного лейтенанта Дэйна Дюмарса, 11-летний сын Криса Казиано умер от лейкемии, но в реальности хронология была обратной: полицейская спецоперация по изъятию тайника с 24 миллионами долларов состоялась в 2016-м, а мальчик умер в 2021-м.

Эта история хорошо иллюстрирует уверенность, свойственную одному из лучших американских режиссеров, чистосердечно преданных брутальному жанровому кино. Карнахан прославился в нулевых, когда вышел шулерский боевик «Козырные тузы» и полнометражный ремейк культового сериала восьмидесятых «Команда-А». Эти фильмы создали режиссеру репутацию и обеспечили его полезными знакомствами — на «Тузах», в частности, он впервые поработал с Беном Аффлеком.

В следующем десятилетии и вплоть до настоящего момента Карнахан, однако, предпочитал работать с более нишевыми проектами — зато в узнаваемом авторском исполнении. В его фильмографии есть триллер про охоту на волков «Схватка» с Лиамом Нисоном, есть и сравнительно недавний «День курка» — боевик про петлю времени с Мелом Гибсоном в роли антагониста. Главную роль в этой картине сыграл Фрэнк Грилло, которого знают и любят все почитатели современного экшена, выходящего, что называется, сразу на видео.

В «Лакомом куске», кстати, старшего брата героя Бена Аффлека играет еще один признанный супергерой из этой вселенной — Скотт Эдкинс. Кто знает, может быть, боевик от Netflix подарит этому обладателю выдающегося подбородка прыжок на новую карьерную ступень? Карнахан, который впервые с 2010 года получил на руки стомиллионный бюджет, вообще повел себя как человек, показательно верный себе.

«Лакомый кусок» — полицейский боевик в классическом исполнении, который совершенно не пытается казаться чем-то другим. Фильм начинается с рубленых матерных диалогов, продолжается возней в полумраке, а заканчивается парой лаконичных перестрелок и сентиментальным эпилогом. Больше того, это редкий, если не единственный случай, когда на экране фигурирует денежный пес — бигль, натасканный искать наличку по запаху. Вот и говорите после этого, что деньги не пахнут!

С точки зрения сценария это кино — мастер-класс, например, для Райана Джонсона, которого поспешно назначили спасителем детективного жанра. Карнахан пользуется той же матрицей детективного поджанра whodunit (буквально — «кто это сделал?»), но принципиально не жульничает. Зритель не может сразу угадать все нюансы схем, которые здесь мутят хорошие и плохие полицейские, но в том же положении находятся и персонажи. Эта загадка в кои-то веки загадана честно.

Важнейшей частью промо «Лакомого куска» (умышленно или нет — повод для корпоративного расследования) стало выступление Мэтта Дэймона в подкасте Джо Рогана. Мэтт при молчаливой поддержке сидевшего рядом Бена Аффлека рассказал, что стриминги настаивают на тупых сценариях, в которых все важные повороты проговариваются по три-четыре раза. Кроме того, самые дорогие и яркие сцены требуется ставить в начало фильма. Все это нужно для того, чтобы зацепить зрителя, который параллельно с просмотром сидит в телефоне. В то же время Дэймон поблагодарил Netflix за готовность время от времени вписываться в рискованные проекты.

Дэймон и Аффлек имеют полное право и на такие резкие заявления. Они оба давно все всем доказали, у них есть общий сценарный «Оскар», а у Бена — еще и режиссерский. Дэймон же к шестому десятку овладел профессией на почти сверхъестественном уровне. Его полное экранное перевоплощение похоже скорее на магический фокус, чем на результат упорной работы.

Нашумевшее выступление у Рогана показывает, что старые друзья поднаторели еще и в пиар-технологиях, но если абстрагироваться от хайпа, то слова Дэймона ничуть не противоречат действительному положению вещей. Полнометражные фильмы Netflix и правда сделаны простовато (вспомним недавнее «Опустошение» с Томом Харди). И в то же время Мартин Скорсезе, снимая «Ирландца», находился, возможно, в самых свободных обстоятельствах в своей карьере. В «Лакомом куске» продюсерскую защиту от дурака осуществила компания Аффлека и Дэймона Artist Equity. Таким образом режиссеру вновь был обеспечен необходимый контроль, а добросовестность, с которой он воспользовался этой возможностью, смотрится почти старомодно. Это фильм, в котором герои водят вооруженные хороводы вокруг горы наличных денег — в эпоху криптовалюты и NFT!

Здесь ничего не повторяют дважды, но внимание, которое требуется от зрителя, во-первых, полностью оправдано, а во-вторых, придает «Лакомому куску» объем. Существует не выходящий из моды журналистский штамп о фильмах, которые не переключишь, увидев в ночном телеэфире. Про «Лакомый кусок» не хочется писать таких банальностей, однако этот фильм наверняка будет приятно пересматривать, находя новые детали. Проще говоря, кино на долгую и добрую память.