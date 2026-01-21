Самые ожидаемые российские сериалы 2026 года: драмы, фантастика и ситкомы

13 самых ожидаемых российских сериалов 2026 года: драмы, фантастика и ситкомы

2025 год запомнился большим количеством качественных отечественных сериалов («Аутсорс», «Дыши», «Камбэк»). В 2026 году ярких премьер ожидается не меньше — от экранизаций фантастических романов братьев Стругацких и антиутопий до комедийных ситкомов. «Лента.ру» выбрала главные отечественные премьеры года, а также громкие проекты других стран на русском языке.

© Кадр: сериал «Вегетация»

Комедийные сериалы

«Люба Управдом»

После развода Любовь вместе с двумя детьми переезжает в новый жилой комплекс и быстро понимает, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями. Постоянные поломки, хаос с коммунальными вопросами и равнодушие ответственных лиц вынуждают Любу взять инициативу в свои руки. Она решает стать управдомом, искренне веря, что порядок, честность и здравый смысл помогут сделать жизнь в доме лучше для всех. Однако вместо поддержки героиня сталкивается с раздражением, подозрительностью и агрессией соседей. Общедомовой чат превращается в центр конфликтов. Проблемы подъезда и двора постепенно захватывают всю жизнь Любы, и теперь ей предстоит решить: а стоит ли оно того?

«Олдскул» (2-й сезон)

Мария Павловна Трифонова — учитель математики старой закалки. Она привыкла к строгой дисциплине и своему безоговорочному авторитету, а школьники — к тому, что на ее уроках лишний раз лучше не дышать.

Чтобы чаще видеть внучку, с которой она не общается из-за ссоры с дочерью, Трифонова идет работать в элитную школу, где главные ценности — это инновации, свобода и креатив. Новая среда оказывается для Марии Павловны настоящим испытанием: электронные журналы, гаджеты на уроках и избалованные своенравные дети — все идет вразрез с ее представлениями о школе.

В финале первого сезона Мария Павловна впервые позволяет себе поступок, который не вписывается в ее привычную систему координат — соглашается отправиться на свидание на воздушном шаре. Что будет во втором сезоне, создатели проекта пока держат в секрете, однако можем предположить, что зрителей ждут новые трансформации главной героини и, надеемся, мир в ее семье.

«Адвокаты»

Молодой и амбициозный выпускник юрфака Артем устраивается на работу в юридическую фирму «Юстасс», где его наставницей становится Людмила — блестящий специалист, но не лучший наставник. Она жестка, требовательна и не склонна к сантиментам, тогда как Артем пока верит в безусловное торжество закона и справедливости. Их профессиональный союз, ожидаемо, складывается непросто, на чем и строится динамика сериала: герои постоянно попадают в абсурдные ситуации, оказываются перед непростыми выборами и пытаются наладить баланс между работой и личной жизнью.

«Мошенники» (2-й сезон)

  • Премьера: 15 января
  • Режиссер: Олжас Нурбай
  • В ролях: Рустем Омаров, Олжас Нурбай, Фариза Ескермес, Азамат Нигманов, Акылхан Алмасов, Ернар Себетов, Самал Нурбаева, Акиф Петров
  • Платформа: START

Дамир — харизматичный лидер преступной группы и мастер психологических манипуляций. Под его руководством действует целая система псевдосотрудников банков и полиции, которые ежедневно выманивают деньги у доверчивых граждан. Каждая серия рассказывает о конкретной афере, где в ход идут то цифровые двойники, то искусственный интеллект.

Во второй сезон Дамир входит, успешно провернув крупную махинацию с турецкой недвижимостью, и готовится к новым, более современным и жестким аферам. Финальные серии второго сезона станут прологом к полнометражному фильму, релиз которого ожидается весной 2026 года.

Драмы

«Резервация»

Первая экранизация романа писателя и сценариста Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главный герой Сергей возвращается в родной город и обнаруживает, что он отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Территория, которую теперь называют резервацией, накрыта невидимым куполом, выйти из которого невозможно. Чтобы спасти жену Тину и дочь Машу, оставшихся внутри, Сергей решается проникнуть в зону отчуждения, не зная, что его ждет по ту сторону. Внутри резервации он сталкивается с мрачной реальностью: уже несколько лет здесь бесследно пропадают дети, и исчезновения, кажется, связаны с аномалией. Постепенно Сергею становится важно не только спасти свою семью, но и разгадать, откуда возникла сверхъестественная сила, которая нарушила привычную жизнь городка.

«Вегетация»

Еще одна экранизация — на этот раз одноименного романа Алексея Иванова, автора книг «Географ глобус пропил», «Общага-на-Крови» и «Пищеблок». Действие происходит в альтернативном будущем, где на Урале растут деревья-мутанты. Они могут быть очень опасны, но именно из них добывают редкое топливо — бризол. За контроль над этим стратегически важным ресурсом идет борьба лесорубов-браконьеров, государственных структур и любителей острых ощущений, которые каждый раз рискуют жизнью. В центре истории — экспедиция, в которую оказываются втянуты два брата-близнеца, каждый из которых хранит свою тайну.

«Трудно быть богом»

Один из самых масштабных и ожидаемых проектов 2026 года — экранизация повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Сценарий адаптировал Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «13 клиническая»); съемки прошли в России и в Иране.

События разворачиваются в далеком будущем. Земля, вопреки страшным прогнозам Ванги и экоактивистов, не только не исчезла с лица Вселенной, но и прогрессировала, а еще — стала помогать отсталым цивилизациям проходить сложные этапы развития и приближаться к уровню землян. С этой целью в фантастический город Арканар, чьи жители дошли примерно до средневекового уровня, отправляется сотрудник исторического института Антон. Его задача — прикинуться богатым аристократом Руматой Эсторским и, не привлекая к себе лишнего внимания, спасать ученых и мыслителей, не вмешиваясь напрямую в ход истории. Правда, когда Антон отправляется в Арканар, он преследует не только гуманистические, но и личные мотивы (здесь без вести пропал его отец), что, конечно, осложняет миссию.

«Игра на вылет»

Кате — 17, и она подает серьезные надежды в профессиональном теннисе. Однако чтобы пробиться в мир большого спорта, ее семье необходимы деньги и связи, а ни того, ни другого у Катиных родителей нет (да и особого желания помогать дочери тоже нет). Чтобы заработать денег самостоятельно, Катя начинает играть на частных кортах Москвы, притворяясь новичком и обыгрывая состоятельных любителей. На одном из таких матчей Катю замечает бывший теннисист и талантливый тренер Игорь Стрельников, переживающий личностный и карьерный кризис. Он видит в девушке редкий талант и шанс с помощью нее вернуться в спорт.

Продюсером проекта выступил Федор Бондарчук, а консультантами сериала — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Анастасия Пивоварова.

Криминальные сериалы

«Дети перемен» (2-й сезон)

Продолжение криминальной драмы о матери троих сыновей, которая пытается выжить в суровых условиях 1990-х. В прошлом мягкую и улыбчивую водительницу троллейбуса Флору почти не узнать — после тяжелого конфликта со старшим сыном она сама становится лидером преступной группировки. Теперь она живет в роскоши, ездит на бронированном автомобиле и одним щелчком пальцев может решать судьбы людей. Правда, мир в семье, который она так бережно старалась сохранить в первом сезоне, рушится: младший сын ухаживает за больным отцом и не общается с братом, который его покалечил, средний безуспешно пытается восстановить родственные связи, а старший намерен отомстить матери и вернуть авторитет, который она у него забрала.

«Хакеры»

  • Премьера: неизвестно
  • Режиссер: неизвестно
  • В ролях: Иван Янковский
  • Платформа: неизвестно

Напряженный технотриллер с Иваном Янковским в главной роли, созданный при участии реальных специалистов по кибербезопасности.

Герой Янковского — так называемый «белый хакер» — специалист, который находит уязвимости в IT-системах крупных компаний и взламывает их (причем, за деньги самих бизнесменов). Его работа — указывать компаниям на их слабые места до того, как их обнаружат «черные хакеры» и захотят украсть данные. Однажды он оказывается втянут в непростую ситуацию, где предстоит сделать выбор между профессиональным долгом и личными принципами, а заодно взять ответственность за судьбы сотен людей.

Фантастика и сериалы про супергероев

«Майор Гром: Игра против правил»

Действие сериала разворачивается после событий фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Трудное детство». Игорь Гром продолжает службу в полиции Санкт-Петербурга, по-прежнему не принимая компромиссы и не доверяя системе, в которой он работает. После резонансных дел его переводят на другие участки, где вскоре тоже начинают происходить преступления. Каждое расследование выводит Грома на людей, действующих «против правил»: бывших силовиков, наемников, айтишников и радикальных активистов. Гром работает в команде с Димой Дубиным, который пытается действовать по инструкции, и Юлей Пчелкиной, чьи журналистские расследования часто опережают полицию. Каждый эпизод сериала фокусируется на отдельном персонаже, включая второстепенных героев франшизы.

«Фурия»

В детстве главная героиня Ника Чайкина сталкивается с трагедией — ее родители погибают при загадочных обстоятельствах, а сама она остается сиротой. Ее вербует тайная преступная организация «Братство», которая с раннего возраста воспитывает секретных агентов. Нику обучают бою, взлому, маскировке, манипуляции и иностранным языкам. Со временем девочка вырастает в профессиональную воровку под псевдонимом Фурия, способную проникать в самые защищенные хранилища мира. Она крадет артефакты и документы, следит за кем нужно, не задавая вопросов, но однажды одна из миссий наводит ее на след людей, причастных к гибели ее семьи. Узнав об этом, Ника начинает собственное расследование, скрывая его от руководства «Братства».

«Полдень»

В деле снова братья Стругацкие. Полдень — экранизация их повести «Жук в муравейнике» — второй книги о приключениях героя «Обитаемого острова» Максима Каммерера. События сериала происходят в 2278 году. Земля живет в эпоху гуманистической утопии, но ее стабильность оказывается под угрозой. Уже взрослому и опытному Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, исчезнувшего после контакта с таинственной сверхцивилизацией Странников. Его возвращение может запустить процесс, уже уничтоживший другую планету.

