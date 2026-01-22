Что ждет Тимура Бекмамбетова после шести номинаций на «Золотую малину»

Фильм «Белоснежка» заслуживает антипремию «Золотая малина», а 6 номинаций на нее фильма Тимура Бекмамбетова «Война миров» лишь пошли ему на пользу, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

«Белоснежка» и «Война миров» Тимура Бекмамбетова лидируют по количеству номинаций на «Золотой малине — 2026». У них по шесть попаданий в различные категории антипремии, пишет Variety. В число лидеров с пятью номинациями вошел и фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нем певец The Weeknd номинирован как худший актер. Баженов считает, что «Белоснежку» нельзя было не номинировать на «Золотую малину».

«Не удивительно, что «Белоснежку» номинировали на получение «Золотой малины», это ужасно слабый фильм. К тому же, конечно, повлияли и бесчисленные скандалы, связанные с ним. Это же переосмысление классического анимационного фильма, который считается необычайно культовым, одним из самых важных столпов, на которых стоит Disney. И сделать такое очень странное переосмысление, отменив актеров невысокого роста, заменив их компьютерными, плюс, конечно, заявление исполнительницы главной роли Рэйчел Зеглер о том, что сюжет оригинальной «Белоснежки» противоречит современным феминистским ценностям. Фильм ненавидят и зрители, и критики, и его нельзя было не номинировать», - отметил кинокритик.

При этом он подчеркнул, что попадание в число номинантов картины «Война миров» Тимура Бекмамбетова никак не скажется на карьере режиссера.

«Тот факт, что фильм Бекмамбетова «Война миров» номинирован сразу в шести номинациях никак не повлияет на карьеру режиссера в США, потому что его схема весьма отточена. Она, как минимум, работает для сервисов вроде Netflix. И, вообще, этот фильм в кинотеатрах не выходил. Проект сразу был снят под Netflix. И насколько бы он не был плохой, ужасный, смешной, потешный и ничтожный, всё это сыграло ему в плюс. По-моему, он побил даже какие-то рекорды по просмотрам. Номинация на «Золотую малину» сыграла в плюс Бекмамбетову, потому что все посмотрели этот фильм. Всем было интересно, что же там такого ужасного», - заметил Баженов.

По его словам, номинация на «Золотую малину» делает актеров и режиссеров более известными.

«Главная проблема в карьере кинематографистов – это финансовые неудачи и низкие показатели в нынешних реалиях на сервисах кино. Никакие номинации на получение «Золотой малины» на карьеру не влияют. И, вообще, сама «Золотая малина» - это такой околокапустник. Безусловно, кто-то обижается, но, по большей части, актеры, режиссеры и продюсеры приходят на неё, посмеиваются и иронизируют над премией. Она, наоборот, придает какого-то хайпа и известности», - добавил кинокритик.

