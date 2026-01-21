Что известно о фильме «Первая»

12 февраля на экраны выйдет романтическая драма «Первая» с Олегом Савостюком в главной роли. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Паша — зумер с «замороженными» чувствами, в его жизни никогда не было любви. Ему в наследство от родителей достался ночной клуб, а вместе с ним — долги, которые растут быстрее, чем он успевает принимать решения. Паша не может им управлять, но и продать тоже не может, ведь это единственное, что осталось от родителей. У героя есть подруга Леся, которая терпеливо ждет, когда его чувства оттают. И однажды это действительно происходит. Паша знакомится с подругой Леси — Алисой — яркой, непредсказуемой и импульсивной девушкой, которая втягивает его в болезненно яркий опыт первой любви и превращает жизнь парня в полное безумие.

В ролях

Олег Савостюк — Паша;

Ирина Новиченко — Алиса;

Евгений Коряковский — Роман Викторович;

Виталий Щербина — Петя;

Екатерина Круглова — Леся;

Александра Флоринская — Антонина;

другие актеры.

Кто снимал

Продюсеры — Алексей Троцюк, Аня Харичева и Александр Ковтунец.

Режиссер — Аня Харичева.

Сценаристы — Аня Харичева, Алексей Троцюк и Мария Тремасова.

Оператор — Яков Башта.

Композитор — Алена Чапала.

Создатели — о фильме

Режиссер и сценарист Аня Харичева, для которой этот фильм стал первой полнометражной работой, рассказала, что ее, когда она росла и «болела» первой любовью, спасало кино.

«Мне захотелось рассказать историю про первую любовь. Она случается со всеми, ее невозможно избежать. И она всегда, правда, всегда очень болезненная, очень ранимая. К такому невозможно быть готовым, потому что, пока ты не пройдешь этот путь, ты не узнаешь, как бывает, когда весь твой мир подчиняется человеку, в которого ты влюблен. Мне важно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими в момент сильных переживаний, в момент, когда им больно. Я протягиваю руку. Ведь когда я росла и "болела" первой любовью, меня спасало кино. И я хочу этим фильмом задать тренд на любовь», — поделилась Харичева.

По словам генерального продюсера Алексея Троцюка, этот фильм делался для всех, кто сейчас влюблен, и для тех, кто хоть раз переживал это состояние. При этом для создателей было важно создать живую и яркую историю с молодыми актерами, чья «химия» ощущалась на экране с первой сцены.

«Это свежее, эмоциональное кино, которое хочется смотреть, проживая все вместе с героями. Февраль традиционно становится временем фильмов о любви, и нам хотелось поддержать эту эстафету, выйдя в прокат с историей о первых и самых сильных чувствах», — добавил он.

